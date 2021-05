Balthazar/ La band indie-rock a Roma al Concertone Primo Maggio 2021

Chi sono i Balthazar oggi al Concerto del Primo maggio 2021?

Tra gli artisti internazionali che saliranno sul palco del Concerto del Primo maggio 2021, ci saranno anche i Balthazar. La band belga indie-rock, attiva dal 2004, ha da poco perso il suo volto femminile: Patricia Vanneste, cofondatrice e violinista, dal 2018 ha lasciato il gruppo. Al suo posto è arrivato Tijs Delbeke, tastierista e violinista. Lo scorso febbraio è uscito “Sand”, quinto disco dei Balthazar, che nasce come una prosecuzione dell’album pretendete “Fever”: “Quando abbiamo suonato dal vivo le canzoni di ‘Fever’, abbiamo avuto la sensazione di non aver spinto alcune cose abbastanza in là. Era la prima volta che usavamo così tanto dei groove. Spingendo un po’ di più, nuove canzoni hanno iniziato a sgorgare”, ha spiegato Maarten Devoldere a Enfnts Terribles. L’album “Sand”, composto poco prima che scoppiasse il Covid, vuole riflettere sul tempo che scorre.

Balthazar: il nuovo disco “Sand”

Nella tracklist di “Sand” dei Balthazar spicca il singolo “Losers”, in cui viene citato Paolo Conte: “I wish I could sing “tralala” / The way Paolo Conte can”. In diverse intervista hanno spiegato il motivo di questa citazione: “Noi siamo suoi grandi fan ed era solo una questione di tempo prima che lo menzionassimo in qualche nostra canzone”, hanno detto a Noisy Road. E ancora: “Avevamo appena sentito la canzone ‘L’Orchestrina’, il modo in cui la canta è davvero toccante, quel semplice ‘tralala’ in particolare ci ha colpito molto, ma non conosciamo tutta la sua discografia”, hanno spiegato a Rumore Mag. Molto bella anche la canzone “You Won’t Come Around”, scritta da Maarten Devoldere: “È come una dolce ammissione di colpevolezza per esserti innamorato di una nuova persona poco dopo che ti sei lasciato”, ha detto Jinte Deprez, co-frontman della band.

