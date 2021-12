Baltimora, Finale X Factor 2021/ Il ragazzo ha un’arma in più per la finale, quale?

Baltimora, il ragazzo duetterà con Hell Raton nella finale di X Factor 2021

Stasera Baltimora si giocherà la finale di X Factor 2021 con gli altri concorrenti arrivati nell’ultimo atto. Il duetto sarà con Hell Raton che si cimenterà alla batteria mentre l’artista intonerà Otherside dei Red Hot Chili Peppers. Alla seconda fase tenterà l’accesso alla finalissima proponendo un mix nel Best of della sua edizione. Intonerà così Parole Di Burro di Carmen Consoli, Turning Tables di Adele e Un Uomo Che Ti Ama di Lucio Battisti. Le tre canzoni risultano abbastanza difficili dal punto di vista esecutivo ma ha dimostrato più volte quanto sia dotato vocalmente.

Infine, l’inedito di Baltimora è chiaramente il suo cavallo di battaglia che gli servirà per provare ad ottenere la vittoria finale di X Factor 2021. Nel caso dovesse riuscire ad arrivare all’ultima manche si esibirà con il suo brano Altro. La prima scelta musicale è abbastanza vicina alle sue corde e capacità, riuscirà quindi sicuramente a mettere in scena una rappresentazione di grande livello. Sicuramente questo ragazzo ha dalla sua una capacità di estensione vocale maggiore rispetto a tutti gli altri che si sfideranno stasera, questo però non vuol dire assolutamente che sarà il vincitore ma dalla sua avrà di certo un’arma in più.

Baltimora, un percorso in grado di stupire puntata dopo puntata

Tra i concorrenti che si sfideranno per il trionfo a X Factor 2021 avrà sicuramente modo di stupire Baltimora. Il giovane classe 2001 originario di Ancona è stato tra i protagonisti del talent, grazie ad un percorso coinvolgente e rilevante. Fin dai casting ha caricato di aspettative il suo cammino, colpendo nel segno con i suoi inediti Colore e Altro. Il più convinto tra tutti è stato sicuramente Hell Raton, che lo ha infine scelto per il suo roster. Nel corso delle puntate si è messo in evidenza con la spiccata indole di scrittore, spesso reinventando brani già noti aggiungendo lo spessore della sua personalità ricca di sfumature. Chiaramente, non sono mancati anche alcuni momenti più bassi, mettendo anche in discussione il suo destino all’interno del programma e destando un leggero scetticismo da parte dei fan. Nonostante tutto è riuscito a superare in maniera esaustiva ogni ostacolo, rispettando per buona parte le attese arrivando alla tanto ambita finale.

La semifinale di X Factor 2021 andata in onda lo scorso giovedì è stata l’ennesima occasione per osservare il grande talento di Edoardo Spinsante, in arte Baltimora. Per la prima manche ha regalato in esibizione mozzafiato in duetto con Fulminacci nel brano Resistenza, ottenendo una valanga di applausi. Hell Raton si è detto felicissimo del percorso ed estasiato dall’esito dell’esibizione. Anche Manuel Agnelli ha elogiato la resa del duetto e le capacità artistiche del ragazzo. Ai commenti positivi si è aggiunta anche Emma, mentre Mika ha voluto lanciare una piccola provocazione. Ha prima elogiato la bravura di Baltimora, per poi indicargli di stare attento al rischio di risultare piatto proprio a causa della sua grande qualità. Nel secondo atto della serata ha nuovamente colpito nel segno esibendosi in Altrove di Morgan. Una rivisitazione ben riuscita di uno dei brani più celebri dell’ex frontman dei Bluvertigo. Concordi sul buon esito dal punto di vista interpretativo sia Mika che Emma, diversa invece l’opinione di Manuel Agnelli. Il giudice infatti si è detto poco convinto dell’esibizione forse poco intensa dal punto di vista interpretativo. Hell Raton invece ha colto l’occasione per rinnovare i complimenti sul ragazzo del suo roster.

