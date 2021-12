Balto/ Su Italia 1 il film d’animazione con il dolcissimo cane meticcio

Balto, il film di Italia 1 diretto da Simon Wells

Balto sarà trasmesso oggi, venerdì 24 dicembre, a partire dalle 14.30 su Italia 1. Il film d’animazione del 1996 è stato distribuito da U.I.P. e prodotto da Steve Hickner. La regia è di Simon Wells, ha iniziato realizzando spot pubblicitari e poi è passato al ruolo di “supervisore alle animazioni” in Chi ha incastrato Roger Rabbit?. Nel campo dell’animazione ha esordito come co-regista in Fievel conquista l’America. La voce originale di Balto è di Kevin Bacon. Bridget Fonda ha prestato la sua voce alla piccola Rosy. Il film originale prevede anche la partecipazione di Phil Collins che ha dato la voce agli orsi polari Luk e Muk.

Balto, trama del film: metà lupo e metà husky

Balto è un cane meticcio, metà lupo e metà husky, il suo sogno è di guidare una slitta, ma per la sua diversità viene temuto dalla gente e scacciato dai cani di razza. Solo la dolcissima husky Jenna gli dimostra la sua amicizia e Balto se ne innamora, ma deve fare i conti con Steele un feroce cane da slitta anche lui innamorato della cagnetta. Per fortuna che Balto riesce a trovare altri amici e sono Boris un’oca russa che vive su una barca abbandonata e Luk e Muk due orsi polari. Scoppia un’epidemia di difterite e nella cittadina di Nome in Alaska mancano i medicinali.

La gente rischia di morire e in corso c’è una bufera di neve. Per via aerea e via mare non è possibile recapitare i medicinali per le brutte condizioni di tempo, l’unica soluzione è far arrivare il carico di farmaci fino a Nenana dove finisce la ferrovia e poi proseguire e raggiungere la destinazione con la slitta trainata dai cani. Purtoppo il cane Steele non riesce a guidare il gruppo di husky che si disperde tra la bufera. Balto per dimostrare alla comunità che è un cane valoroso e capace, si mette in viaggio per portare a termine la missione in compagnia dei suoi amici Luk,Muk e Boris.

Video, il trailer del film “Balto”





