BALTO/ Su Italia 1 il film d’animazione di Simon Wells

La programmazione televisiva di Italia 1 prevede per il pomeriggio di oggi, giovedì 24 dicembre 2020, alle ore 14:30 la messa in onda del film d’animazione “Balto”. La pellicola del 1995 è stata diretta da Simon Wells, con soggetto e sceneggiatura scritti da Cliff Ruby, Elana Lesser e David Steve Cohen. La trama è liberamente ispirata alla storia vera di Balto, un cane da slitta che nell’inverno del 1925 prese parte a una staffetta per consegnare un medicinale alla città di Nome, in Alaska, dove era in corso un’epidemia di difterite. Le musiche della colonna sonora sono state composte da James Horner con la scenografia di Hans Bacher e Douglas Kirk. Il montaggio è stato fissa firmato da Mike Smith con la collaborazione di Nick Harper mentre gli sfondi sono frutto del lavoro di Colin Stinson e Ray Rankine. “Balto” ha avuto due seguiti: “Balto – Il mistero del lupo” e “Balto – Sulle ali dell’avventura“.

Balto, la trama del film

A Nome, una piccola città dell’Alaska, vive un cane-lupo di nome Balto, disprezzato da cani e lupi per il suo essere “metà” lupo e “metà” cane. Balto vive ai margini della città, anche gli abitanti di Nome lo tengono a distanza, insieme all’oca Boris. Il cane-lupo ama correre e ama le corse delle slitte trainate dai cani a cui non può partecipare, ma che segue sempre con entusiasmo. A una corsa conosce la piccola Rosy e la sua cagnolina Jenna, di cui si innamora. Quando in città scoppia un’epidemia di difterite, anche la piccola Rosy si ammala. L’unico modo per portare le medicine ai bambini è organizzare una staffetta. Balto vince la gara per prendere parte alla missione, ma il cane da slitta Steele fa leva sui pregiudizi nei confronti del cane-lupo e la missione parte senza Balto. A causa di una tormenta di neve la slitta guidata da Steele si perde: sarà Balto, insieme a Boris e agli orsi Muk e Luk, a ritrovare la slitta con le medicine e a guidarla in città…



