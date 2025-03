BUFERA A BRESCIA PER SCANDALO BALWINDER SINGH

Dopo lo scandalo che ha travolto il consigliere comunale bresciano Balwinder Singh, il centrodestra ha deciso di scaricarlo. In una nota stampa, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia gli hanno chiesto di dimettersi, in quanto non rappresenta i loro valori. Il caso è scoppiato quando è emerso che il consigliere 49enne di origini indiane, eletto alle ultime elezioni comunali con la lista Fabio Rolfi Sindaco, è indagato per maltrattamenti in famiglia contro le due figlie, accuse per le quali il gip ha deciso che debba indossare il braccialetto elettronico, disponendolo non solo nei confronti dell’uomo, ma anche della moglie.

I due coniugi, dunque, non possono avvicinarsi alle figlie, che si trovano in comunità attualmente. Le indagini avrebbero appurato che impedivano alle figlie di avere uno stile di vita occidentale, arrivando a picchiarle per impedirle di frequentare coetanei italiani. Inoltre, il consigliere avrebbe pure espresso condivisione per l’omicidio di Saman Abbas, definito doveroso per proteggere la reputazione della famiglia.

IL FIGLIO DEL CONSIGLIERE INDAGATO PER VIOLENZA SESSUALE

L’inchiesta è scaturita da una segnalazione della scuola frequentata dalla figlia minore, che aveva confidato a una insegnante di essere vittime di violenze da parte dei genitori. Il consigliere comunale, però, non ha mai comunicato di essere coinvolto nell’indagine. Nessuno ha notato che Balwinder Singh avesse il braccialetto elettronico, essendo verosimilmente legato alla caviglia. Ma non è finita qui, perché nell’ambito della stessa indagine è scattato l’arresto del figlio del consigliere comunale, accusato di violenza sessuale nei confronti della sorella più grande tra le due già vittime di maltrattamenti da parte dei genitori.

Il legale di Balwinder Singh, che difende anche la moglie e il figlio, ha espresso fiducia riguardo la possibilità di fare chiarezza riguardo la vicenda. Nel frattempo, il consigliere, che aveva sostenuto il candidato sindaco della Lega, si è preso del tempo per decidere se dimettersi. Il centrodestra, però, non ha dubbi riguardo il destino politico di Singh. Ma attende segnali anche la sindaca Laura Castelletti, che ha definito “inaccettabile” il comportamento del consigliere, se venisse confermato.