Bambina 9 anni sparata e uccisa a Liverpool/ Polizia a boss criminali: “Aiutateci…”

Una terribile scia di sangue sta allarmando Liverpool nelle ultime ore, tanto da spingere la polizia a lanciare un appello senza precedenti ai capi della criminalità della città. Una decisione presa dopo che una bambina di nove anni è stata uccisa a colpi di arma da fuoco da un misterioso uomo armato che ha fatto irruzione a casa sua. Questo terribile omicidio arriva peraltro due giorni dopo un altro crimine, quello di Ashley Dale, 28enne della vicina Old Swan, a circa 2 chilometri, uccisa nella serata di domenica. La bambina, la cui identità è stata rivelata dalla polizia nelle ultime ore, si chiama Olivia Pratt-Korbel.

La notte scorsa è stata colpita al petto: non erano ancora ore 22. Lei è stata freddata in casa, mentre la donna due giorni prima nel suo giardino. Nel caso della bambina, l’assassino ha approfittato del fatto che la madre ha aperto la porta dopo aver sentito un rumore. Il commissario capo Serena Kennedy in conferenza stampa ha dichiarato che la famiglia della bambina «è assolutamente devastata, inconsolabile e con il cuore spezzato». Invece il procuratore distrettuale Mark Kameen ha fornito i dettagli dell’omicidio.

BAMBINA UCCISA: LIVERPOOL SOTTO CHOC

L’assassino è un uomo che indossava una giacca nera, pantaloni nero, un passamontagna e un berretto neri. Due uomini che lo hanno incrociato sono scappati alla sua vista. «Cheryl, la mamma di Olivia, ha aperto la porta di casa sua per vedere cosa fosse successo e questo ha spinto uno dei due a entrare in casa con la forza. L’uomo armato lo ha seguito e ha sparato un colpo che ha ferito la mamma e ucciso la bambina che si trovava proprio dietro la mamma». Rebeca Wilkinson, direttrice della St Margaret Mary’s Catholic Junior School di Huyton, scuola che frequentava Olivia Pratt-Korbel, ha reso omaggio alla bambina: «Olivia era un membro molto amato della nostra scuola. Aveva un bel sorriso, un adorabile senso dell’umorismo e una personalità frizzante. Aveva un cuore gentile e si faceva in quattro per aiutare gli altri. Amava recitare e recentemente ha partecipato alla produzione scolastica de Il mago di Oz. Olivia mancherà molto al personale e ai bambini della nostra scuola. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la sua famiglia e i suoi amici in questo momento estremamente triste».

L’APPELLO AI BOSS CRIMINALI DI LIVERPOOL

Ma sorprendente è l’appello lanciato dalla polizia ai capi della criminalità di Liverpool. Nella stessa conferenza stampa, infatti, il commissario capo Serena Kennedy ha dichiarato: «Voglio anche cogliere l’occasione per fare un appello ai membri dei gruppi criminali e chiedere loro di farsi un esame di coscienza perché avranno informazioni vitali che possono aiutarci- L’uccisione di una bambina di nove anni è una tragedia assoluta, che supera ogni singolo confine, e li esorto a fare la cosa giusta per mettere questa persona dietro le sbarre».













