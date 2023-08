Bambina cade dal quinto piano a Torino/ Un passante la prende al volo e le salva la vita

Bimba di quattro anni precipita dal balcone ma è salva miracolosamente

Una bambina di quasi quattro anni è caduta questa mattina dal quinto piano di un palazzo di Torino. La piccolina è finita miracolosamente in salvo, grazie all’intervento di un passante che è riuscito a prenderla al volo, evitando l’impatto drammatico. Soccorsa immediatamente dai sanitari, la bimba è finita in ospedale, ma la sua vita non sarebbe in pericolo. Sono intervenuti anche i carabinieri, che ora indagano su quanto successo. Dalle prime ricostruzioni giornalistiche, emerge che la bimba si trovava a casa coi genitori.

E’ stata trasportata ancora in stato di coscienza all’ospedale Regina Margherita, mentre il trentasettenne che l’ha salvata si trova all’ospedale Cto, per un trauma toracico e alle braccia. Il passante sarebbe stato attirato da delle urla, quindi è riuscito ad avventarsi sotto il balcone prima che la bimba impattasse al suolo, salvandola con un intervento miracoloso.

Mattia, il trentasettenne eroe che ha salvato la vita della bambina caduta dal quinto piano

Il trentasettenne, che si chiama Mattia, è diventato un eroe. La sua fidanzata Gloria Piccolo, ovviamente, ne è orgogliosa. “Abbiamo sentito urlare ‘Stai ferma, stai ferma’. La bambina era seduta sul cornicione – racconta Gloria – io ho provato a citofonare a tutti, ma quando mi sono girata era già caduta giù e Mattia l’aveva presa ed era in ginocchio. La bambina si è messa a piangere e noi abbiamo detto ‘è viva’. Mattia è stato bravissimo”, il racconto di Gloria.

A quanto si apprende il suo fidanzato si trova all’ospedale Cto per dei controlli. Come evidenziato precedentemente, le condizioni della bambina sembrano buone. Tutto merito dell’intervento di Mattia, che le ha salvato la vita. Infatti, la piccola non ha lesioni evidenti ed è in osservazione nel reparto di chirurgia pediatrica. Salvo peggioramenti, sarà dimessa nella giornata di lunedì.











