BAMBINA DI 10 ANNI MORTA PER COVID/ Gaslini di Genova, “polmonite gravissima”

Una bambina di 10 anni è morta per Covid al “Gaslini” di Genova. La piccola, che in seguito al contagio aveva sviluppato una gravissima polmonite, si è spenta ieri sera presso la «Terapia Intensiva Covid» dell’istituto ligure. La bambina, come riportato da una nota dell’ospedale Giannina Gaslini, era già affetta da sindrome autoinfiammatoria sistemica, caratterizzata da vasculite ed immunodeficienza (deficit di ADA2). La vittima del Covid era originaria di Crema: nel reparto di terapia intensiva genovese era ricoverata da circa un mese. Quella contro il virus, contratto in ambiente familiare, era stata però una battaglia cominciata ancora prima dell’arrivo al Gaslini, visto che in un primo momento la bimba era stata ricoverata a Pavia, e solo successivamente trasferita nell’istituto pediatrico per l’aggravarsi delle condizioni cliniche.

BAMBINA DI 10 ANNI MORTA PER COVID

Si è tentato di tutto per salvare la bambina di 10 anni morta a causa del Covid-19, ma senza successo. Nella nota è sempre l’ospedale genovese ad informare che per proteggere il polmone e, in considerazione della non efficacia della ventilazione meccanica, è stato tentato anche il supporto in Ecmo, l’ossigenazione extracorporea di cuore e polmoni. Purtroppo, però, dopo tre giorni di assistenza extracorporea in Ecmo “la bambina ha sviluppato un quadro di emorragia digestiva e disfunzione multiorgano non controllabile nonostante la massimizzazione dei supporti vitali“. La direzione dell’ospedale ha dunque espresso “il suo cordoglio e tutta la sua vicinanza alla famiglia della bambina“. Una notizia devastante, a maggior ragione considerando il fatto che ad essere colpita sia stata una bambina. E che ci ricorda l’importanza di mantenere alta la guardia contro il Covid non solo per il nostro bene, ma anche per quello di chi circonda.

