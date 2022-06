Bambina di 10 anni spara a donna che litiga con la madre/ Usa, arrestata per omicidio

Una bambina di 10 anni ha sparato a morte ad una donna perché stava litigando con sua madre. È stata per questo motivo arrestata con l’accusa di omicidio di secondo grado. Non si sarebbe trattato di un errore, bensì di un gesto volontario. In merito, tuttavia, le autorità devono ancora pronunciarsi ufficialmente. L’episodio, come riportato da Adnkronos, è accaduto negli Stati Uniti.

Il tutto è accaduto una settimana fa durante un barbecue per il Memorial Day. La lite tra Lakrisha Isaac, la madre della baby assassina, e Lashun Rodgers, la vittima di 41 anni, sarebbe scoppiata a causa di una polemica per un post pubblicato sui social network. Durante la discussione la donna avrebbe consegnato la borsa contenente la pistola alla figlia, la quale ad un certo punto l’ha tirata fuori e l’ha puntata contro la malcapitata. Poi ha premuto il grilletto.

Bambina di 10 anni spara a donna che litiga con la madre: le testimonianze

I testimoni che erano presenti barbecue per il Memorial Day avvenuto una settimana fa, in cui la bambina di 10 anni ha sparato alla donna che litigava con sua madre, hanno rivelato che non si è trattato di un gesto accidentale. Anzi. In base alle loro ricostruzioni, come riportato da Adnkronos, Lakrisha Isaac avrebbe incitato la figlia a uccidere Lashun Rodgers, dicendole “sei finita, spara a questa donna”, mentre la piccola assassina avrebbe invece urlato “non dovevi litigare con la mia mamma”.

È per questi motivi che subito dopo l’accaduto la madre della bambina è stata arrestata con l’accusa di omicidio colposo per negligenza. A distanza di una settimana le autorità statunitensi hanno fermato anche l’autrice materiale dell’assassinio. Da capire però quali provvedimenti verranno presi nei confronti della killer di 10 anni. I giudici in merito non si sono ancora espressi. Le due restano per il momento in carcere.











