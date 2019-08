BAMBINA DI 4 ANNI PRECIPITA DA CASA NONNI/ Padova, volo di 3 metri: è grave

Tragedia sfiorata a San Pietro in Gu, in provincia di Padova, dove una bambina di 4 anni è caduta dalla finestra precipitando dal terzo piano. La piccola, stando a quanto riferito dall’ANSA, di origini olandesi, ha fatto un volo di circa 3 metri dall’abitazione dei nonni, dove si trovava insieme al padre e alla sorellina, finendo per impattare sull’asfalto. La dinamica che ha portato la piccola a precipitare nel vuoto non è ancora chiara: fatto sta che sul posto è stato repentino l’intervento dell’elicottero del 118, che ha provveduto a trasportare la bambina presso il pronto soccorso pediatrico patavino, dove attualmente la piccola risulta ricoverata in prognosi riservata. Fin da subito le condizioni della bambina sono apparse gravi ma al momento, sempre secondo quanto riportato dall’ANSA, non sarebbe in pericolo di vita.

BAMBINA DI 4 ANNI PRECIPITA DA CASA NONNI

Saranno gli inquirenti nelle prossime ore a dover chiarire la dinamica che ha portato una bambina di 4 anni a precipitare dal terzo piano della casa dei nonni cadendo dalla finestra. Da quanto emerso finora la bimba olandese si trovava a San Pietro in Gu per trascorrervi le vacanze estive, visto che la famiglia vive stabilmente in Olanda. Secondo le informazioni fornite da Padova Oggi, la bambina, di nome Olivia, è caduta dalla finestra della camera da letto dei nonni intorno alle 9:45 di oggi, sabato 3 agosto 2019. Prontamente soccorsa, la piccola è risultata essere cosciente ma si è deciso in ogni caso di procedere al suo trasferimento in ospedale per valutare le sue condizioni. In via Verdi, dove si è consumato l’accaduto, si sono recati anche i carabinieri di Carmignano di Brenta per svolgere le indagini del caso.

