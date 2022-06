Bambina morta dopo malore a scuola/ Trani, famiglia sporge denuncia: aperta inchiesta

Una bambina di 9 anni a Bisceglie venerdì 3 giugno è morta dopo avere accusato un malore nella scuola elementare della città. La piccola, in base a quanto ricostruito da Fanpage, si è sentita poco bene mentre si trovava in classe, per cui come da prassi erano stati allertati i familiari. I genitori l’hanno riportata a casa, dove le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate. Da qui la chiamata al 118. I sanitari l’hanno trasportata in ambulanza all’ospedale Vittorio Emanuele II, ma ormai non c’era più nulla da fare. I tentativi di rianimarla si sono rivelati vani.

La famiglia adesso intende andare a fondo della questione per capire cosa ha portato alla morte la piccola alunna. È per questo motivo che hanno presentato una denuncia formale contro ignoti alle autorità, facendo sì che scattassero le indagini sulle ultime ore di vita della bambina. L’obiettivo è quello di comprendere se alla vittima sia stata garantita l’assistenza necessaria. La Procura di Trani ha aperto un’inchiesta con ipotesi di reato di omicidio colposo.

Bambina morta dopo malore a scuola: verrà effettuata l’autopsia

Il corpo della bambina di 9 anni morta a Bisceglie dopo un malore a scuola verrà sottoposto ad autopsia. I familiari, affinché venga alla luce la verità, hanno rinunciato alla celebrazione immediata dei funerali, nonostante l’immenso dolore che stanno vivendo. L’esame, come da prassi, è stato richiesto anche dall’Asl Bat. Gli accertamenti effettuati dai medici legali, a seguito della denuncia formale presentata dai genitori, saranno infatti provvidenziali per evidenziare le cause del decesso della piccola. L’incarico, come riportato da Fanpage, dovrebbe arrivare già nella giornata di domani.

La provincia di Barletta-Andria-Trani intanto si è stretta intorno ai parenti della piccola. La comunità è sconvolta da quanto accaduto venerdì scorso nella scuola elementare della città. I dirigenti dell’istituto, in segno di lutto, hanno annunciato che tutte le attività di fine anno sono annullate.











