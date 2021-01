Bambina morta per sfida Tik Tok/ Il padre: “Temo l’abbiano contattata in privato”

Una bambina morta a soli 10 anni per una sfida da postare su Tik Tok: “blackout challenge” la chiamano, e consiste nello stringersi una corda intorno al collo per provare la propria resistenza. Così se n’è andata Antonella, la piccola di Palermo che papà Angelo definisce a “Repubblica” come una “bambina molto ubbidiente. Tanto che non ho mai avuto l’esigenza di controllarla e infatti non le ho mai sequestrato il cellulare per vedere cosa facesse. Perché tra noi non c’erano segreti. È la regola della famiglia: ci si dice tutto e ci si aiuta tutti“. Ecco perché appaiono fuori tempo – e chissà se lo saranno mai – le accuse mosse alla famiglia di Antonella, accusata di non aver vigilato abbastanza. Le stesse insegnanti della bambina confermano che non c’erano avvisaglie che potessero far immaginare un epilogo di questo genere: Antonella, come riporta Il Corriere della Sera, viene infatti descritta come una bambina tranquilla, solare, non problematica e studiosa, con in più “una mamma attenta e premurosa“.

BAMBINA DI 10 ANNI MORTA PER SFIDA SU TIK TOK

Resta allora la domanda su come sia stato possibile che Antonella abbia deciso di utilizzare quella cintura chiesta al padre per strangolarsi in bagno, nel tentativo di impressionare gli utenti su Tik Tok. Papà Angelo ha dichiarato: “Ho il timore che qualcuno l’abbia contattata in privato e convinta a fare quella sfida. Ma penso anche che forse in quei cinque minuti mia figlia non è stata più lei“. Per venire a capo del quesito bisognerà che il tecnico informatico incaricato dai magistrati riesca ad accedere al cellulare della bambina: l’unica ad avere il codice di sblocco, infatti, era proprio lei. Il padre è distrutto: “Devo stare calmo, tra due settimane sarò di nuovo papà e di nuovo di una femmina. Ma se potessi spaccherei il mondo“. Poi il commento amaro: “Voleva essere la regina, la star di TikTok e c’è riuscita. È finita proprio come voleva lei“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA