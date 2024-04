Bambina precipita dal balcone a Piacenza/ Volo di 4 metri: gravissime ma stabili le sue condizione

Nel pomeriggio di ieri, sabato 6 aprile 2024, una bambina che risulta avere 9 anni è precipitata dal balcone di un’abitazione, presumibilmente quella dei nonni, in via Vitali a Piacenza. Stando alle prime indagini non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ma sembra che si sia esclusa l’ipotesi di un gesto intenzionale, sia da parte della piccola, che dell’anziana nonna che era con lei nel momento della tragedia sfiorata. Secondo quanto riportano i quotidiani di Piacenza, il volo fatto dalla bambina dal balcone è stato di almeno 4 metri, mentre ad attutire la sua caduta ci sarebbe stato lo scivolo che porta al garage dell’abitazione e, a quanto risulta, nessuno avrebbe assistito alla scena dall’esterno.

Piacenza, bambina cade dal balcone: è gravissima

Stando alle prime ricostruzioni su quanto accaduto su quel balcone di Piacenza, la bambina era intenta nel pomeriggio a giocare all’aperto, forse con un pallone. Questo, però, sarebbe finito oltre la ringhiera del balcone e, nel tentativo di recuperarlo, la piccola potrebbe essersi sporta in modo eccessivo, se non direttamente aver scavalcato la ringhiera. A dare l’allarme ai paramedici del 118 è stata la nonna che era, appunto, presente nella stessa abitazione, trovandosi però in una stanza diversa, non appena si è resa conto del corpicino della nipotina adagiato a terra.

Immediato l’intervento del 118 di Piacenza, che ha aiutato a stabilizzare la bambina dopo la caduta dal balcone, trasportandola poi d’urgenza presso il Pronto soccorso dell’ospedale Guglielmo da Saliceto. A fronte di un quadro clinico piuttosto serio, però, è stato disposto il suo trasferimento all’Ospedale Maggiore di Parma che vanta anche un reparto neurochirurgico, dove le hanno diagnosticato diverse lezioni interne ed un trauma cranico commotivo. Attualmente, la bambina caduta dal balcone a Piacenza si trova ancora nel nosocomio parmigiano, dove è ricoverata con prognosi riservata in condizioni serie, ma che risultano essere “stabili” e potrebbe presto passare dal reparto di Rianimazione a quello di Terapia intensiva pediatrica.











