Bambina scomparsa da Lamezia Terme ritrovata/ L’11enne Alessia è tornata a casa

E’ stata fortunatamente ritrovata viva e vegeta Alessia, la bambina di undici anni che era scomparsa nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 3 novembre 2022, dalla nota località di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. A rintracciare la giovanissima sono stati alcuni uomini dei vigili del fuoco che hanno appunto individuato la stessa, per poi raggiungerla sulla spiaggia lametina. Così come si pensava fin dalle prime ore dopo la sua scomparsa, Alessia aveva deciso di allontanarsi volontariamente da casa, anche se non si sa bene per quale motivo.

La cosa certa è che la piccola si trovava nella pizzeria gestita dai genitori, stava facendo i compiti, quando ad un certo punto, approfittando della distrazione dei famigliari, ha lasciato il ristorante per poi scomparire. Immediata la denuncia alle autorità e di conseguenza erano scattate subito le ricerche delle forze dell’ordine, a cominciare da carabinieri, polizia e vigili del fuoco. Si temeva ovviamente il peggio, a cominciare da un rapimento, o peggio ancora, da uno stupro o un omicidio, ma fortunatamente questa vicenda inizialmente drammatica ha avuto un lieto fine.

BAMBINA SCOMPARSA DA LAMEZIA TERME RITROVATA: SI STA CERCANDO DI RICOSTRUIRE LA VICENDA

Come scrive il quotidiano Repubblica attraverso la sua edizione online, non è chiaro se al momento del ritrovamento la bambina 11enne fosse da sola, o in compagnia di qualcuno, magari un’amichetta o un amico con cui aveva programmato la fuga, ma ciò che conta è che la piccola è stata riportata casa e si trova in buone condizioni.

Dopo aver riabbracciato i genitori Alessia verrà sentita dai carabinieri sotto le direttive della Procura della Repubblica per i minorenni e con l’assistenza di uno psicologo infantile, di modo da ricostruire con esattezza quanto accaduto, e le modalità del suo allontanamento; si cercherà infatti di accertare che non vi sia stata l’influenza, se non addirittura l’intervento, di qualche adulto nella sua, fortunatamente breve, scomparsa. Alessia è scomparsa da Nicastro, e dopo alcune ricerche iniziali nei dintorni della pizzeria, il raggio d’azione si era esteso fino al ritrovamento in spiaggia.

