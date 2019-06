Bambina uccisa a Nocera: intercettazione choc/ I genitori: “Abbiamo fatto l’omicidio”

Giuseppe Passariello resta in carcere. Il gip del tribunale di Nocera Inferiore (Salerno), Luigi Levita, ha convalidato il fermo del padre di Jolanda, la neonata morta tra venerdì e sabato scorsi. Nelle ultime ore è emersa un’intercettazione choc sui genitori della piccola. «L’omicidio l’abbiamo fatto» e «Non apriamo bocca o andiamo in galera» sono due frasi choc che affiorano dalle intercettazioni ambientali. Le ha riportate il quotidiano la Città ricostruendo il contesto che ha accompagnato le ultime ore di vita della neonata. In questa intercettazione si registra un dialogo fortemente indiziario tra i due genitori quando furono chiamati in commissariato per essere sentiti informalmente. E quindi il padre di Jolanda avrebbe detto: «Non apriamo bocca o andiamo in galera». Si fa poi riferimento ad un cuscino su cui la moglie chiede lumi per capire se disfarsene o meno. Poi la donna avrebbe affermato: «L’omicidio lo abbiamo fatto». E quindi l’uomo le avrebbe imposto il silenzio.

BAMBINA UCCISA A NOCERA: INTERCETTAZIONI CHOC

Intanto Giuseppe Passariello continua a respingere l’accusa di aver ucciso la figlia di soli otto mesi. Quando è stato interrogato dal gip, ha spiegato che quella sera, prima di andare a letto, la figlia stava bene. Poi la moglie lo avrebbe svegliato dicendogli che Jolanda non respirava più, ma senza fornire spiegazioni su quei momenti concitati, precedenti all’arrivo dei soccorsi. Il 37enne non avrebbe chiarito ad esempio se la figlia è stata soccorsa o meno in bagno o in camera da letto. Né avrebbe ricordato dove i sanitari del 118 avevano cominciato a praticare le prime attività di soccorso. L’uomo ha negato la morte per soffocamento spiegando che la figlia soffriva di un’afta che le avrebbe gonfiato le guance. Per questo avrebbe usato ghiaccio per curare quei gonfiori. In merito alle lesioni ai piedi e alle mani, considerate ustioni, il 37enne ha aggiunto che la figlia si sarebbe “accidentalmente” ferita vicino ad un fornelletto.

