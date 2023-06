Bambini cinesi dipendenti da videogame/ Esperti: “Rafforzare riconoscimento facciale”

I bambini cinesi sono sempre più dipendenti dai videogame. In molti, come riportato da China Daily, arrivano anche a fingersi adulti con lo scopo di eludere la verifica dell’identità delle piattaforme di gioco. È per questo motivo che gli esperti hanno lanciato l’allarme. “I fornitori dei servizi devono rafforzare le metodologie di riconoscimento facciale”, questo il loro appello.

La denuncia è arrivata da numerose famiglie, le quali non danno ai propri figli il consenso per giocare per diverse ore del giorno oppure fino a tarda notte. Tian Jin, una mamma, ha tuttavia scoperto che il suo bambino ha affittato su Internet un account creato da un adulto. “Se questi profili sono facilmente ottenibili sul web, le misure del nostro Paese contro la dipendenza dai giochi sono prive di significato”, ha sottolineato. La sua storia è comune a quella di molte altre, ma non è stata ancora trovata una soluzione al problema.

Bambini cinesi dipendenti da videogame: la denuncia delle famiglie e degli esperti

Il Governo sta da tempo cercando di arginare il fenomeno dei bambini cinesi dipendenti dai videogame, tanto che per i minori è possibile collegarsi esclusivamente dalle 20.00 alle 21.00 del venerdì, del sabato e della domenica, oltre che dei giorni festivi. Inoltre, ha imposto ai fornitori del servizio di adottare la registrazione degli utenti col nome reale. Il tempo di gioco online trascorso dai minori nel luglio 2022 è ufficialmente diminuito del 92% su base annua, ma nella realtà la situazione sembrerebbe molto diversa.

Su alcuni siti di giochi, infatti, i bambini sono stati in grado di registrarsi in modo fraudolento, utilizzando le carte d’identità fornitegli degli adulti, che hanno permesso loro di noleggiare o acquistare contenuti destinati ai giocatori più grandi e di trascorrere più tempo online. Una mossa del tutto illegale, ma difficilmente perseguibile. È per questo che adesso gli esperti hanno lanciato l’allarme, affinché possano essere presi dei provvedimenti, anche attraverso nuove metodologie di controllo come il riconoscimento facciale.











