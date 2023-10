“Bambini, no internet fino a 9 anni”/ Pediatri: “Meglio favorire interazioni dirette”

Bambini e internet: quando è più opportuno lasciare che i più piccoli inizino ad usare dispositivi web e social? La risposta è stata data nelle linee guida e raccomandazioni della Fimp, la Federazione Italiana Medici Pediatri, una pubblicazione intitolata: “Bambini e adolescenti in un mondo digitale” che è stata presentata in occasione dell’ultimo congresso nazionale “Ed io avrò cura di te. Il tuo Pediatra un approdo sicuro“. Secondo gli esperti, non solo non è raccomandabile l’uso degli schermi, almeno fino ai 9 anni di età, ma sarebbe opportuno vietare completamente tutti i social network.

Perchè come sottolineano i medici: “Il web può contribuire allo sviluppo della coordinazione visuo-motoria, della creatività e dalla capacità di problem solving“, ma fino ad una certa età è meglio preferire il naturale contatto umano e le interazioni sociali con genitori, coetanei ed il resto del mondo. Questo per favorire principalmente un corretto sviluppo dell’area cognitiva, emozionale ed emotiva. Ed anche una volta raggiunta la soglia dei 9 anni, sarebbe bene proseguire con un uso controllato e supervisionato sempre da parte di adulti.

Nelle linee guida della federazione pediatri, sono contenuti numerosi consigli utili sull’approccio giusto ed educativo che dovrebbero avere i genitori per quanto riguarda l’uso di internet e dei social network da parte dei bambini. Fino a 9 anni è maglio evitare, anche qualsiasi dispositivo dotato di schermo. In particolare però la fascia di età da tenere più sotto controllo è quella che va da zero a sei anni. fino al compimento del terzo anno infatti il bambino ha bisogno di costruire riferimenti spazio temporali e pertanto è vivamente sconsigliato lasciargli usare uno schermo.

Successivamente dai tre ai sei anni invece andrebbe vietato lo smartphone per favorire lo sviluppo delle capacità manuali e sensoriali. L’uso del web dovrebbe essere disincentivato fino a nove anni perchè è bene che il bambino scopra le regole sociali. Ma anche dopo, tra i 9 e i 12 anni, sebbene si possa iniziare l’utilizzo controllato di disposivi e internet, il consiglio educativo è però quello di non permettere una partecipazione ai social network, per fargli esplorare solo contenuti adatti alla sua età.











