“Bambini non hanno più bisogno di vaccini Covid”/ Germania, cambiano raccomandazioni

I bambini in Germania non hanno più bisogno dei vaccini anti Covid. Per questo la Commissione permanente per le vaccinazioni (Stiko) tedesca ha aggiornato le sue raccomandazioni. Stavolta ha elaborato regole destinate a durare più a lungo. Si rivolgono a tre gruppi diversi di persone. Il primo costituito da bambini e adolescenti sani di età inferiore ai 18 anni. Per loro la vaccinazione non è più raccomandata, perché la malattia ha un decorso lieve per loro. Inoltre, «il rischio di contagio a lungo termine nei bambini non è così elevato da giustificare la vaccinazione», ha dichiarato Martin Terhardt, membro dello Stiko, durante una conferenza stampa, e la vaccinazione non fornisce una protezione completa contro gli effetti tardivi della malattia. Il secondo gruppo comprende gli adulti sani fino a 59 anni di età e le donne in gravidanza. Anche a molti di loro non è più consigliato fare ulteriori vaccinazioni Covid. Lo Stiko ritiene sufficiente che le persone di questo gruppo di età abbiano avuto tre «eventi immunologici». O sono state somministrate loro tre dosi di vaccinazione o due dosi di vaccinazione ma con precedente infezione. Chi ha questa protezione non ha più bisogno di un richiamo. La Stiko giustifica questa scelta anche con il fatto che le persone immunizzate devono aspettarsi solo una forma lieve della malattia in caso di contagio.

Trombosi e vaccino covid: l'Aifa ha minimizzato?/ Dall'allarme Ema al grafico tarocco

Il terzo gruppo comprende tutti coloro che hanno un rischio maggiore di infezione o di decorso grave, cioè persone di età pari o superiore a 60 anni, persone con una malattia pregressa a partire dai 6 mesi di età, residenti in case di cura, operatori sanitari e assistenziali. A loro vengono suggeriti richiami annuali, preferibilmente in autunno, per rafforzare la protezione nei mesi invernali e consentire la somministrazione simultanea delle vaccinazioni contro il Covid e l’influenza. Resta aperta la questione se i richiami per le persone anziane e per quelle con malattie pregresse debbano essere somministrati su base annuale permanente.

Acufene e vaccino covid, c'è collegamento?/ Forse colpa di infiammazione post-puntura

VACCINI COVID, COME CAMBIANO RACCOMANDAZIONI IN GERMANIA

«Attualmente, le conoscenze sulla durata della protezione dei richiami coprono solo dodici mesi. Se l’effetto dura più a lungo, in futuro le vaccinazioni di richiamo potrebbero essere somministrate a intervalli più lunghi», ha dichiarato Christian Bogdan, direttore dell’Istituto di Microbiologia dell’Ospedale Universitario di Erlangen e membro dello Stiko. «L’obiettivo principale delle vaccinazioni è sempre stato quello di scongiurare le malattie gravi. Dobbiamo abbandonare l’idea di poter prevenire malattie respiratorie innocue con una vaccinazione Covid 19», ha aggiunto Bogdan. Carsten Watzl, segretario generale della Società tedesca di immunologia, ha giudicato positivamente il fatto che siano ora disponibili raccomandazioni più semplici ma, come riportato da Süddeutsche Zeitung, ha anche precisato che i bambini possono continuare a essere vaccinati. Il fatto che la vaccinazione non sia più esplicitamente raccomandata per i bambini non significa che sia associata a un rischio maggiore per loro, ma che il rapporto costi-benefici non è favorevole per loro. Nel prossimo futuro potrebbero cambiare anche le raccomandazioni per i vaccini. Attualmente, i vaccini adattati alla variante Omicron sono approvati solo come booster, quindi le vaccinazioni di base sono effettuate con i vaccini monovalenti sviluppati contro il tipo di virus originale. Ma se l’Agenzia europea per i emedicinali (EMA) approvasse l’uso dei vaccini omicron anche per l’immunizzazione di base, allora potrebbero sostituire le vecchie preparazioni e semplificare ulteriormente il calendario vaccinale. Negli Stati Uniti, le autorità hanno già eliminato in larga misura i vaccini monovalenti. Secondo Terhardt, l’Europa potrebbe seguire le sue orme. Martedì scorso le nuove norme sono state sottoposte all’esame degli Stati federali e delle associazioni professionali: in caso di via libera, saranno pubblicate nel giro di poche settimane.

LEGGI ANCHE:

Vaccino Covid: approvata nuova dose negli USA/ "Richiamo consigliato ad ovver 65"

© RIPRODUZIONE RISERVATA