Bambini orfani di madre per cancro, più di 1 mln nel 2020/ Tumore al seno prima causa

Solamente nel 2020, in tutto il mondo, sono stati più di 1 milione di bambini e ragazzi rimasti orfani per aver perso la propria mamma a causa di un cancro . I dati sono emersi da un nuovo studio della International Agency for Research on Cancer (Iarc), pubblicato su Nature Medicine. Come si legge in una nota della prima firmataria della ricerca, Florence Guida, “Ogni anno un numero incredibilmente alto di bambini perde la madre a causa del cancro . Oltre alle vite perse, la morte di una donna giovane o di mezza età a causa del cancro può avere un impatto immenso sulle famiglie, in particolare sui bambini “.

Lo studio ha analizzato i dati riguardo le donne con figli morte di cancro. Solamente nel 2020 nel mondo sono decedute di tumore 4.404.000 donne, di cui il 29% di età inferiore a 60 anni. Sono in totale 1.047.000 i bambini e ragazzi di età inferiore a 18 anni rimasti orfani per aver perso la mamma a causa di un tumore. Il 48% di questi bambini e ragazzi, ossia 508.000, vive in Asia e più di un terzo in Africa (il 35%, ovvero 370.000). La restante parte (il 17%) è residente in Europa (60.000), America Latina e Caraibi (76.000), Nord America (28.000) e Oceania (6.400). Come hanno sottolineato i ricercatori, quasi la metà degli orfani vive in sei soli Paesi: India, Cina, Nigeria, Indonesia, Etiopia e Pakistan.

Crisanti: "Covid mi preoccupa"/ "A Natale tampone molecolare per proteggere fragili"

Tumore al seno la prima causa di morte tra mamme con bambini

Sono 1 milione i bambini e i ragazzi rimasti orfani di mamma nel 2020 a causa di un tumore. La principale causa di morte è il tumore al seno, responsabile del 25% dei decessi. A seguire troviamo il cancro alla cervice uterina (20%) e quelli dello stomaco e dell’esofago (13%). “Questo studio stima che il 45% dei nuovi orfani materni nel 2020 è dovuto al cancro al seno e a quello della cervice uterina; questi tipi di cancro possono avere un’elevata sopravvivenza o possono essere eliminati”, ha spiegato la ricercatrice Valerie McCormack.

Traffico organi choc “cuore a 100mila dollari“/ Pacchetti ‘all-inclusive’ su dark web

“I nostri risultati devono aprire gli occhi sull’urgente necessità di prestare attenzione al crescente carico del cancro in tutto il mondo e nei paesi a basso e medio reddito” ha concluso la ricercatrice. Come abbiamo visto, infatti, la metà degli orfani vive in sei Paesi, ossia Cina, India, Nigeria, Indonesia, Etiopia e Pakistan.