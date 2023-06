Bambini richiedenti asilo sono malnutriti in Uk/ “Hotel come prigioni, non mangiano”

I bambini richiedenti asilo che arrivano nel Regno Unito e vengono ospitati negli hotel molto spesso risultano essere malnutriti. Gli operatori sanitari, come riportato dal Guardian, hanno espresso preoccupazione per il fenomeno, che è stato riscontrato in diverse zone del Paese. I monitoraggi hanno rivelato che alcuni migranti sono arrivati a perdere anche 10-15 chili.

“Alcuni bambini semplicemente non mangiano. Abbiamo avuto casi di malnutrizione confermati. Molti di loro stanno perdendo peso in misura abbastanza pericolosa”, ha affermato Rupert Blomfield, direttore di Refugee Support Devon, che sostiene i richiedenti asilo negli hotel di tutta la contea. Le associazioni hanno denunciato la vicenda, ma dal Ministero dell’Interno non si è ancora mosso nulla. “I bambini vanno a scuola e dicono che stanno morendo di fame, mangiando due porzioni di pranzo. Dicono che non vogliono tornare in albergo, lo definiscono una prigione”. Dei testimoni hanno raccontato persino di avere visto i genitori dei minori frugare nei cassonetti per cercare qualcosa da mangiare per i figli.

Bambini richiedenti asilo sono malnutriti in Uk: l’allarme

In attesa che il Governo si impegni per risolvere il problema dei bambini richiedenti asilo malnutriti negli hotel del Regno Unito, alcune associazioni se ne stanno facendo carico. Nell’area del Devon, il Cranbrook Education Campus sta dando da mangiare a 47 minori. “Abbiamo delle preoccupazioni e le abbiamo sollevate con parlamentari, autorità locali e varie altre agenzie. Stiamo fornendo più cibo a questi alunni perché abbiamo notato che a scuola hanno fame”, ha affermato il presidente Stephen Farmer.

Il timore delle associazioni è che gli alberghi stiano speculando sulla questione, traendo i profitti offerti loro dal Ministero dell’Interno ma non utilizzandoli per gli scopi previsti. Alcune famiglie, in tal senso, hanno denunciato che il latte per i neonati viene allungato con l’acqua e che la carne è puzzolente. Inoltre, non ci sarebbe alcuna attenzione nei confronti dei bambini che hanno allergie o intolleranze.

