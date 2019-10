Bambini ritrovano anziana scomparsa/ Polizia grata, “come i protagonisti dei Goonies”

A quanti bambini non è capitato di giocare a fare i piccoli detective? Logan Hultman, appena 10 anni, ed i suoi piccoli vicini di casa, lo scorso lunedì si sono ritrovati a fare qualcosa di molto lontano dal gioco, indossando i panni dei veri detective e dando una importante mano alla polizia locale. E’ quanto accaduto a Roseville, in California, dove come riferisce la Abc News, una anziana donna di 97 anni, Glenneta Belford, aveva misteriosamente fatto perdere le sue tracce dalla casa di riposo dove era ricoverata. E così, da quel momento, quattro ragazzini si sono prontamente adoperati per rintracciare la vecchina e per farlo hanno attraversato in bici l’intero quartiere senza pensarci due volte. I piccoli amichetti anche quel lunedì pomeriggio si erano ritrovati davanti alle proprie abitazioni per trascorrere un po’ di tempo insieme, tra giochi e sano divertimento ma, scossi dall’annuncio sulla scomparsa della donna lanciato da un elicottero della polizia, avevano deciso di dare spazio alla loro vena investigativo per il bene della nonnina, riuscendo nell’impresa.

BAMBINI RITROVANO ANZIANA SCOMPARSA: L’EMOZIONE DEI GENITORI

Sono stati proprio i quattro bambini, dopo due ore di ricerche nel quartiere, a rintracciare l’anziana 97enne scomparsa dalla casa di riposo e a lanciare così l’allarme alla polizia prontamente intervenuta. “Siamo grati ai nostri quattro giovani investigatori”, è stato il commento di Rob Baquera, agente della polizia di Roseville. Ad essere estremamente orgogliosa dell’operato dei quattro amici anche la mamma di Logan Hultman, la signora Alyssa Hultman, che ha dichiarato: “Sono davvero orgogliosa di lui, della sua buona azione”. Il papà di altri due bambini, Hope e Kash, anche loro piccoli detective per un pomeriggio, ha invece asserito: “Quando sono tornati a casa, erano entusiasti di averla trovata, e anche io mi sono emozionato”, ed ha aggiunto, “la loro avventura somiglia molto a quella vissuta dai protagonisti dei Goonies”, il film dell’85 di Richard Donner a caccia del tesoro di Willy l’Orbo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA