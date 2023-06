“Bambini scoprono mondo in 3 anni”/ Esperta: “Genitori devono porsi a giusta distanza”

Le neuropsichiatre Chiara Dallatomasina e Elisa Riboni hanno pubblicato un libro in cui rivelano come i bambini scoprono il mondo nei primi tre anni di vita. “Avviene un’esplosione di competenze cognitive, linguistiche, motorie e sociali. Sono tantissime e tutte fondamentali”, hanno raccontato in una intervista ad Avvenire.

Il processo di sviluppo inizia fin da subito dopo la nascita. “I primi mesi sono di adattamento alla vita extrauterina. Il primo anno in generale è una continua conquista dal punto di vista motorio: il bambino impara a stare seduto, a muoversi autonomamente strisciando o gattonando, a mantenere la posizione eretta ed infine a camminare, nonché ad afferrare gli oggetti”. Ma non è l’unico aspetto importante. “Il secondo anno è fortemente connotato dall’esplorazione autonoma, dalla scoperta dell’ambiente con le sue innumerevoli possibilità e limiti, oltre che dell’evoluzione di concetti cognitivi come i colori, il consolidamento dell’attenzione e l’emergere del linguaggio”. E ancora: “Nel terzo anno lo sguardo è rivolto alla socialità, si costruisce piano piano il gioco con gli altri bambini che da individuale diventa scambio. È inoltre l’anno delle autonomie, in cui il piccolo afferma se stesso e le sue volontà. Inizia a ‘far da solo’ col wc, col cibo e coi vestiti, ma anche attraverso l’espressione della sua emotività in relazione con le regole sociali”.

“Bambini scoprono mondo in 3 anni”. Il ruolo dei genitori

I compiti dei genitori non sono certamente semplici durante il periodo in cui i bambini scoprono il mondo. “Le coppie dovrebbero vivere con serenità la genitorialità, non venendo sopraffatti dalla volontà di essere perfetti. È meglio godersi il viaggio senza puntare alla meta. Conoscere le tappe dello sviluppo è un modo iniziale per partire con la cassetta degli attrezzi, ma poi ciò che deve guidarli è la spontaneità della relazione. Ogni rapporto è unico”, hanno sottolineato le neuropsichiatre Chiara Dallatomasina e Elisa Riboni.

Il momento più difficile potrebbe essere quello in cui il bambino sta sviluppando una sua autonomia. “La vera sfida nel supportare al meglio la crescita è la ricerca della giusta distanza: quel tanto sottile quanto arduo equilibrio tra l’esserci nel momento del bisogno, ma al tempo stesso lasciare la libertà di esplorare il mondo con le proprie capacità”, hanno concluso.











