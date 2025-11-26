Emergono nuove storie sui bambini venduti a Crotone: a "Storie di sera" i racconti simili a quello dei gemelli di Cutro, dichiarati morti e (forse) venduti

Grazie al lavoro giornalistico al quale ha dato il via la trasmissione di Rai 1 “Storie italiane” – e poi proseguito anche dalla controparte serale “Storie di sera” – che ha permesso di scoprire la storia dei cosiddetti gemelli di Cutro, aumentano sempre di più le segnalazioni di presunti bambini venduti a Crotone alle quali si aggiungono anche sempre più storie di adulti che sostengono di avere alle spalle un passato adottivo (se non altro) “opaco”.

Partendo dal principio, per capire meglio la storia dei bambini venduti a Crotone dobbiamo fare un passo indietro per ricordare (pur brevemente) la storia dei gemelli di Cutro: dopo la nascita, infatti, Mario e Franca – i nomi dati in ospedale ai bambini – furono trasferiti a Catanzaro perché necessitavano dell’incubatrice di cui l’ospedale vecchio di Crotone era sprovvisto e dopo le dimissioni della madre – la signora Lucia Iefalo Maviglia – le fu comunicato che i piccoli erano deceduti; ma nessuno della famiglia è mai riuscito a vedere i corpicini.

Le stranezze – ne abbiamo parlato in quest’altro articolo – sul caso dei gemelli di Cutro sono parecchie e raccogliendo una serie di testimonianze la trasmissione di Rai 1 ha ipotizzato la teoria dei bambini venduti a Crotone: l’ipotesi, infatti, è che un numero indefinito di neonati siano stati falsamente dichiarati “morti” dagli ospedali, per poi essere venduti a famiglie benestanti, all’insaputa dei genitori biologici; tutto – naturalmente – con un beneficio economico esclusivo per chi quel presunto sistema lo alimentava.

Nuove testimonianze sui bambini venduti a Crotone: i racconti di chi crede di essere stato comprato

Proprio dalla storia dei gemelli di Cutro, i racconti sui presunti bambini venduti a Crotone si sono moltiplicate, partendo – tra le altre – da quella di Ricciotti Scuteri che ha raccontato quanto accaduto alle sue sorelle gemelle Maria e Agata, nate (naturalmente) nell’ospedale vecchio di Crotone nel 1972: Scuteri ricorda che all’epoca Maria fu dichiarata morta dopo essere passata per l’incubatrice di Catanzaro e anche in questo caso nessuno è riuscito a vedere il corpicino, con le pratiche funerarie espletate dallo stesso nosocomio.

La famiglia Scuteri denunciò l’accaduto ipotizzando che ci potesse essere dietro proprio un’ipotetica storia di bambini venduti a Crotone, ma di fatto non ha mai saputo nulla delle indagini; mentre a rendere ancora più singolare la sua storia c’è un fatto accaduto molti anni dopo: mentre si trovava in una clinica di Crotone assieme alla sorella Agata (che all’epoca della nascita non fu dichiarata morta e tornò a casa) “una persona che si trovava lì (..) la chiamò Maria (..), convinta che fosse la gemella ‘morta’“.

Non solo, perché anche i racconti di Carla ed Erika sono altrettanto interessanti, perché sembrano raccontare l’altra faccia della vicenda dei bambini venduti a Crotone: la prima, infatti, ha raccontato di essere stata adottata nei primi anni ’70 in un contesto strano che le fece pensare che potesse esserci stato “un giro di soldi“; mentre la seconda ha raccontato che ai suoi genitori adottivi fu detto inizialmente che non c’erano bambini disponibili, ma poi grazie a uno scambio di denaro – del quale c’è prova tangibile anche nei documenti per l’adozione – fu sbloccata la pratica che la portò a vivere con le persone che l’hanno cresciuta.