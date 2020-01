Bambino cade dalla seggiovia/ I maestri di sci lo salvano prendendolo al volo

Un bambino è caduto dalla seggiovia con i maestri di sci lo salvano prendendolo al volo. Siamo a Brentonico dove all’improvviso una giornata di festa si stava per trasformare in una grande tragedia. Determinante è stato un medico che è stato pronto a tenere per il bavero della tuta il bimbo di sei anni sulla pista Montagnola che si trova appunto in Trentino Alto Adige tra Ala e il Garda. L’uomo è un dermatologo romano di origine, ma che ormai da molti anni si trova nel trevigiano, esercitando a Castagnole. Il bimbo penzolava letteralmente nel vuoto con due maestri che sono stati bravissimi a salvarlo nonostante l’evidente momento di panico.

Bambino cade dalla seggiovia, viaggio in ospedale in elicottero

Il bambino di sei anni caduto dalla seggiovia è stato portato in ospedale in elicottero come racconta Il Gazzettino. Decisivo è stato un medico che ha retto il bimbo per il bavero della tuta, ma nonostante questo evidente è stato il panico visto che il viaggio sarebbe terminato solo alcuni minuti dopo e l’uomo non avrebbe potuto mantenere la presa. Arrivati a un punto in cui la pista da sci lo permetteva sono intervenuti due maestri di sci portando in salvo il ragazzino che ha riportato una frattura della gamba e ovviamente molta paura. Al momento sembra comunque che questi sia totalmente fuori pericolo.

