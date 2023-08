Bambino criticato da maestra per smalto alle unghie/ Papà influencer denuncia e lo porta a fare manicure

Un bambino di 3 anni in California è stato criticato dalla maestra perché aveva lo smalto alle unghie. “È solo da bambine”, questo ciò che la donna avrebbe detto al piccolo alunno, rimproverandolo, in aula. A raccontare quanto accaduto è stato su Tik Tok il papà, Christian Shearod, che è un influencer a livello locale. La storia, riportata anche dal Messaggero, è diventata celebre in tutto il mondo, dato che in questo periodo i messaggi gender fluid sono sempre più diffusi.

“Mio figlio è tornato a casa da scuola arrabbiato perché la sua maestra gli ha detto che dipingersi le unghie è solo per le bambine, quindi adesso lo porto in un salone di bellezza a fare la manicure”, ha raccontato l’uomo in un video divenuto subito virale, con oltre 10 milioni di visualizzazioni. Successivamente il papà ha rivelato di essere andata a colloquio con le insegnanti e di avere denunciato l’episodio. “Non ammetterò altre affermazioni del genere”, ha detto al preside.

Bambino criticato da maestra per smalto alle unghie: la denuncia social del papà

La vicenda del bambino criticato dalla maestra per lo smalto alle unghie in California si è conclusa con le scuse della scuola al papà influencer. In un altro video, l’uomo ha successivamente immortalato il piccolo nel salone di bellezza, mentre si fa fare la manicure alle mani e ai piedi, felicissimo di avere scelto il rosa come colore.

“Da quando l’insegnante ha detto quella frase a mio figlio, volevo essere sicuro che non avesse dei sensi di colpa o che si vergognasse del fatto che adora lo smalto sulle unghie. Ha soli 3 anni e deve essere libero di fare quello che vuole e che ama, avrà tempo poi per capire la sua sessualità”, ha commentato ancora Christian Shearod. Le critiche, tuttavia, anche in questo caso non sono mancate.

