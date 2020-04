Bambino nudo si cala da Buckingham Palace?/ Video fake “lancio serie The Royals”

Nel novembre scorso ha destato scalpore un video pubblicato sul canale Youtube “Covert Geopolitics” che spiegava di aver immortalato un “bambino dall’aspetto filippino completamente nudo in fuga da una finestra di Buckingham Palace“. La clip era accompagnata da una voce fuori campo che lasciava spazio ad alcune osservazioni su temi controversi come “pedofilia” e “satanismo”. Nel video, la voce sosteneva che ogni volta la clip veniva cancellata dal suo canale e accusava Buckingham Palace avanzando domande su cosa un ragazzino di origini filippini fosse realmente disposto a fare. “Il vostro mondo è gestito da satanisti, e queste sono le loro vittime, e sembra che pensiamo che sia divertente e okay. Questo è triste. Il mondo in cui vivi è controllato dai pedofili”, sosteneva. Ovviamente è tutto un fake, come riporta il sito Snopes.com che ha smascherato la notizia. Si tratterebbe in realtà di una versione rallentata e in loop nonché a bassa risoluzione di un video, presumibilmente catturato da un turista a Londra e misteriosamente apparso online nel 2015, visto da poche centinaia di persone e rispetto al quale un portavoce di Buckingham Palace ha rifiutato di commentare.

BAMBINO NUDO SI CALA DA BUCKINGHAM PALACE? TUTTA LA VERITÀ!

Quella clip è diventata a sua volta un modo per lanciare la serie tv The Royals, basata su una famiglia reale britannica immaginaria che abita un mondo di lusso e tradizione regale che coinvolge anche intrighi e colpi di scena inaspettati, rivelando le complessità affrontate dai reali che cercano di mantenere sotto controllo relazioni di alto profilo. Il video che immortala il ragazzo nudo fu caricato dal canale che sembra essere quello di un turista in visita a Londra durante il cambio di guardia e nel quale compare un uomo quasi completamente nudo, ad eccezione di un calzino, mentre scendeva dalla finestra di Buckingham Palace. Molti media, da Daily Mail a Cosmopolitan, coprirono il viso del protagonista non sapendo se fosse reale ma adesso arrivano le risposte. Quel video rappresentava un modo intelligente per lanciare la nuova stagione di The Royals, dando risalto allo “scandalo”, come riporta un video di D-Throned. Nel video pubblicato sul canale Vimeo e relativo a 4 anni fa si vede che l’uomo nudo mentre stava effettivamente fuggendo dalle camere della principessa Eleanor (interpretata da Alexandra Park) riaccendendo su di lei ancora una volta i riflettori.





© RIPRODUZIONE RISERVATA