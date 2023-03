Bambino umiliato dalla maestra: “Emis Killa non è tuo zio!”/ Lui la gela in un video

“Sono il nipote di Emis Killa!”: giovane studente deriso da un’intera scolaresca

Arriva da web un curioso siparietto scolastico che vede come protagonisti insoliti un giovane alunno e il noto rapper Emis Killa. Secondo quanto riportato in rete e dallo stesso artista, un bambino avrebbe dichiarato davanti all’intera scolaresca di avere un rapporto di parentela con il rapper. La notizia ha colto di sorpresa i compagni di classe che avrebbero reagito con una fragorosa risata. Ma ciò che è messo in risalto dalla notizia è la reazione della maestra che si sarebbe unita alla beffa nei confronti dell’alunno.

Emis Killa contro Chiara Scelsi "tossica di me**a!"/ Bufera social, cos'è successo

Nello specifico, la docente avrebbe intimato all’alunno di non mentire dimostrando dunque di non credere alle parole del giovane. La notizia pare essere arrivata direttamente ad Emis Killa, annunciato come zio dallo scolaro prontamente deriso da compagni e maestra. Il parere del rapper è stato piuttosto duro e colorito, con aggiunta di doveroso chiarimento in merito alla parentela con il giovane studente: “Mi hanno messo al corrente che ieri mio nipote era a scuola e si parlava di rapper: lui ha detto mio zio è Emis Killa ed è stato deriso…”

EMIS KILLA "RICCIONE COME MARSIGLIA, PAURA DOPO LE 18 A GIRARE"/ È polemica ma lui replica: "Avete frainteso"

Emis Killa sbotta: “Carissima maestra, lui è veramente mio nipote!”

Inizia così la storia su Instagram di Emis Killa, che svela dunque di essere realmente zio del giovane studente deriso dall’intera scolaresca. “Lui non ha mai detto che sono suo zio perché è molto discreto: la maestra però dovrebbe essere un pò più sveglia e dovrebbe informarsi. Carissima maestra stupidazza: lui è veramente mio nipote e la prossima volta anziché umiliarlo informati!“. Netta dunque la condanna alla condotta della maestra da parte di Emis Killa, che invita la docente ad informarsi prima di mettere in ridicolo un bambino davanti ad un’intera classe.

Claudio Cecchetto contro Emis Killa: "Paura a Riccione? Io abito qui e si sta bene"/ Linus conferma!

“Lo metto su Instagram così non pensi che sia semplicemente un video-saluto: noi in famiglia le balle non le diciamo, in famiglia diciamo sempre la verità!“. Conclude così Emis Killa il messaggio social in supporto del presunto nipote, sbeffeggiato dalla scolaresca dopo aver rivelato il rapporto di parentela con il rapper. Considerata la veemenza delle dichiarazioni, non sussistono i motivi per i quali dubitare delle parole dell’artista: chissà che non arrivino anche le scuse della maestra dopo aver appreso l’errore commesso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA