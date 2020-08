Bambola Annabelle “scappa dal museo” / Virale su Twitter: “Ha preso vita e poi..”

La spaventosa bambola Annabelle, simbolo del celebre e omonimo film horror sarebbe scomparsa dalla sua teca al Museo Warren Museum dell’Occultismo nel Connecticut. La notizia della “fuga” è diventata rapidamente di tendenza su Twitter e sui vari forum degli appassionati, benché si trattasse di un goffo errore di traduzione. La finta scomparsa di Annabelle ha comunque scatenato l’ironia e la creatività degli utenti, che si sono divertiti sui social con meme e battute particolarmente simpatiche. C’è chi è certo che la sua fuga sia in linea con tutti gli eventi catastrofici di questo 2020, ma anche chi, sorprendentemente, non comprende l’ironia dei post. Il malinteso è nato in seguito ai rumors riguardanti l’attrice Annabelle Wallis, famosa per aver preso parte alla serie televisiva ‘Peaky Blinders’.

Annabelle in “fuga” dal Museo, la traduzione errata sulle parole di Annabelle Wallis

In un’intervista a ‘The Hollywood Reporter’, l’attrice ha svelato un aneddoto su Tom Cruise, spiegando che “corse con lei davanti alla telecamera” sul set di ‘La mummia’. Ed ecco l’errore, causato da una traduzione molto imprecisa da parte di un internauta, che involontariamente ha diffuso la notizia della “fuga di Annabelle”. Imprecisione, bufala o fake news che sia, Annabelle è chiaramente al suo posto, nel Museo Warren Museum dell’Occultismo, dove rimane in mostra in una teca di vetro, a disposizione di tutti gli appassionati della celebre saga.



© RIPRODUZIONE RISERVATA