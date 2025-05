Le Bambole di Pezza sono un gruppo rock pop che parteciperà al Concerto del 1 Maggio che si terrà a Roma, storico ormai appuntamento che vediamo nella Capitale. Le Bambole di pezza sono un gruppo tutto al femminile con importanti ideali e che tentano ogni giorno di ricordare i diritti verso il mondo femminile.

Il gruppo delle Bambole di Pezza si forma a Milano nel 1997 anche se negli anni abbiamo avuto importanti cambiamenti. Ad oggi – nel 2025 – la band è composta dalla cantante Martina Cleo Ungarelli e dalle seguenti protagoniste: Morgana Blue e Dani Piccirillo alle Chitarre, Kaj al basso e infine Xina alla batteria.

Questa band ha debuttato nel 2002 con l’album Crash me e di anno in anno ha pubblicato una serie di produzioni alternative, riuscendo a ritagliarsi un pubblico di nicchia. Non parliamo di un gruppo molto famoso ma con il suo seguito ed anche sui social le cantanti pubblicano costantemente messaggi relativi al femminismo.

Bambole di Pezza divise tra musica e un messaggio alla società

Negli anni le Bambole di Pezza si sono ritagliate una costante a livello musicale, hanno ottenuto varie collaborazioni e una delle ultime nel brano Cresciuti male insieme a J-Ax. Da segnalare poi anche una piccola apparizione durante un episodio relativa alla serie Rai dell’Ispettore Coliandro. Ora sono pronte a ritornare al Concerto del 1 Maggio dove vogliono trasmettere la loro musica ed anche un messaggio importante alla società.

Parlando al Quotidiano Nazionale del loro ultimo brano l’artista ha raccontato: “Superlove parla di un amore libero ed è un brano che ricorda per certi versi all’atmosfera di Woodstock degli anni Settanta. Noi vogliamo la parità, non che le donne prevalgono sugli uomini”, tendono a chiarire ancora una volta le artiste che sottolineano:

“Facciamo musica per passione e divertimento e crediamo che nelle nostre canzoni questo si avverta”. Le Bambole di Pezza hanno svelato che sui social talvolta ricevono anche insulti e messaggi particolarmente offensivi: “C’è chi ci rimprovera semplicemente di esser donne e non dobbiamo essere volgari, ma tutto ciò è molto triste”. Riguardo la vita privata delle cantanti uno dei messaggi del gruppo è di concentrarsi solo sulla musica e per questo loro non lasciano trasparire nulla riguardo la loro vita privata.