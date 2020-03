Bambu alla Roma?/ Calciomercato, il giovane brasiliano è un’alternativa a Smalling

Robson Bambu alla Roma? E’ una delle ipotesi che in questi giorni di calciomercato starebbero prendendo piede. La situazione in casa giallorossa è attualmente congelata: abbiamo detto che molto dipende dal passaggio di proprietà, ma l’emergenza Coronavirus ha rallentato le operazioni e Dan Friedkin dovrà aspettare. Così anche acquisti, cessioni e rinnovi: anche in stand-by però il direttore sportivo Gianluca Petrachi valuta la situazione reparto per reparto, e qui stiamo parlando della difesa. La chiave resta la posizione di Chris Smalling: il centrale inglese ha fatto benissimo fino a questo momento e la Roma vorrebbe ovviamente riscattarlo, ma il Manchester United non abbassa le sue richieste e dunque c’è la possibilità che la prossima stagione Smalling torni a vestire la maglia dei Red Devils o comunque rimetta piede in Premier League. Per questo motivo i giallorossi devono guardarsi intorno alla ricerca di un’alternativa: tra i profili visionati ci sono anche quelli di alcuni giovani che potrebbero affiancare qualche difensore di esperienza, e Robson Alves de Barro, che tutti conoscono come Bambu, è finito sul taccuino di Petrachi. Che possa essere un’altra scommessa per la rosa della squadra capitolina?

BAMBU ALLA ROMA? CALCIOMERCATO, PIACE IL GIOVANE BRASILIANO

Robson Bambu, ipotesi del calciomercato Roma, è un classe ’97: nato a metà novembre, ha da poco compiuto 22 anni ed è un prodotto del settore giovanile del Santos. Da questo punto di vista ci sono ampie garanzie, visto che la storica società bianconera ha fatto emergere talenti che si sono poi rivelati campioni (l’ultimo della lista è Neymar), ma il mestiere di difensore, specialmente in Europa, non è troppo semplice; Bambu oggi gioca nell’Atletico Paranaense e sta provando a maturare passo dopo passo. La Roma naturalmente ha altri assi nella manica, e tra questi anche due giocatori che attualmente fanno parte della rosa giallorossa. Roger Ibanez, arrivato in prestito dall’Atalanta, e Mert Cetin acquistato in estate dal Gençlerbirliği, hanno avuto ben poco spazio nelle scelte di Paulo Fonseca ma il piano potrebbe essere quello di provare a dare loro più minuti, risparmiando così nel reparto arretrato e concentrandosi su altre zone del campo. Questo anche perché Federico Fazio, relegato in panchina, dovrebbe lasciare la squadra nel corso del calciomercato estivo.



