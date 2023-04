Banana Joe/ Commedia con Bud Spencer oggi sabato 1 aprile su Rete 4

Banana Joe, il film di Rete 4 filmato da Steno

Il film Banana Joe andrà in onda oggi, sabato 1 aprile, in prima serata su Rete 4 dalle ore 21,25. Si tratta di una commedia d’avventura del 1982 prodotta in Italia e Germania Ovest da Derby Cinematografica (Roma) e Lisa Film (Monaco), e distribuita da PIC Ricci e Marinelli – Warner Home Video – Arca Produzioni Audivisive – Eden Video. Mentre la regia è firmata Steno (pseudonimo di Stefano Vanzina), che si è anche occupato della sceneggiatura insieme Mario Amendola e Bruno Corbucci, il soggetto è invece stato scritto da Carlo Pedersoli.

La scenografia della pellicola è opera di Francesco Bronzi, mentre il responsabile per il montaggio è Raimondo Cruciani, e quello per la fotografia Luigi Kuveiller; le musiche della colonna sonora, infine, sono state composte dal gruppo musicale formato dai fratelli Guido e Maurizio De Angelis (The Oliver Onions). Il protagonista principale è Bud Spencer nei panni di Banana Joe; nel cast principale troviamo anche gli interpreti Marina Langner (Dorianne), Enzo Garinei (ing. Moreno) e Gianfranco Barra (José Torcillo).

Banana Joe, la trama del film

La trama di Banana Joe, che va in onda oggi sabato 1 aprile su Rete 4, vede protagonista Banana Joe, un uomo dal cuore d’oro cresciuto da una zingara bianca che vive in un villaggio della Colombia. Per guadagnarsi da vivere, l’uomo vende banane. Gli affari vanno a gonfie vele, fino al giorno in cui San Cristobal, un boss della zona che vuole avere il controllo sul commercio della frutta, progetta di realizzare un casinò illegale. Joe, nel tentativo di opporsi a tutto questo, decide di farsi rilasciare la licenza per il commercio delle banane, ma per presentare la domanda deve consegnare il certificato che attesti la sua nascita. Non avendo più soldi a disposizione, si fa assumere come buttafuori al “Mocambo“, dove fa la conoscenza di Dorianne.

Nemmeno l’arcivescovado riesce a fornire a Joe il certificato di battesimo, che decide così di fare il servizio militare per acquisire un documento. Mentre svolge il servizio militare, Joe crea un po’ di scompiglio e viene spedito a pelare le patate. Quando viene a conoscenza del fatto che per ottenere il documento dal Ministero deve attendere un mese, accede con forza all’interno dell’ufficio e pone un timbro sul suo documento; per questo motivo viene poi arrestato. Intanto, ad Amantido, Torcillo apre il casinò. Joe, informato da Dorianne, recupera la sua licenza, evade di prigione e torna al suo villaggio, dove non ci pensa due volte a mettere sotto sopra i piani del boss che, una volta smascherato, viene arrestato. Dorianne rimane ad Amantido e al suo Joe, che nel frattempo è libero di esercitare il commercio delle banane con la sua licenza.











