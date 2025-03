Banana Joe, film su Rete 4 diretto da Steno

Banana Joe è una commedia italiana del 1982, in programmazione su Rete 4, sabato 1 marzo 2025 alle ore 21:25. Il film, distribuito da PIC Ricci e Marinelli, Warner Home Video, Arca Produzioni Audiovisive ed Eden Videofilm, è stato prodotto da Derby Cinematografica (Roma) e Lisa Film GMBH (Monaco). La regia è affidata a Steno, pseudonimo di Stefano Vanzina, che ha anche collaborato alla sceneggiatura insieme a Bruno Corbucci e Mario Amendola. Steno, padre di Carlo ed Enrico Vanzina, è stato un maestro del genere comico, dirigendo grandi nomi del cinema italiano come Aldo Fabrizi, Totò, Ugo Tognazzi e Alberto Sordi. Le musiche sono firmate dai fratelli Maurizio e Guido De Angelis, ovvero i celebri Oliver Onions.

L’attore protagonista è Bud Spencer, il cui imponente fisico gli fece guadagnare ruoli a Hollywood, tra cui quello di una guardia imperiale in Quo Vadis. Nonostante una lunga carriera cinematografica, in coppia con Terence Hill, Bud Spencer ha ricevuto il David di Donatello alla carriera solo nel 2010. Completano il cast Marina Langner, Giorgio Bracardi e Mario Scarpetta.

La trama del film Banana Joe: un coraggioso commerciante di banane a protezione degli indios

La vicenda di Banana Joe si svolge negli anni ’70 in Ecuador. Banana Joe vive in un piccolo villaggio della Colombia, commerciando banane lungo il fiume per procurarsi beni essenziali, che poi dona agli indios di Amantido, la comunità che lo ha cresciuto. La sua pacifica routine viene sconvolta quando il boss Torsillo tenta di monopolizzare il commercio della frutta e costruire un casinò nel villaggio, sfruttando i bambini locali.

Per proteggere i suoi amici, Joe cerca di ottenere una licenza per il commercio delle banane, ma scopre che il suo nome non esiste nemmeno nei registri anagrafici. Si rivolge quindi al vescovado per trovare i documenti necessari, ma scopre che gli archivi sono andati distrutti in un incendio. Durante il suo viaggio incontra Manuel, un giovane truffatore che lo mette spesso nei guai con consigli sbagliati.

Rimasto senza denaro, Joe accetta un lavoro come buttafuori in uno dei locali di Torsillo, dove stringe amicizia con Dorianne, una giovane cantante. Successivamente, viene informato che l’unico ente competente per rilasciare il documento è il Ministero, ma per ottenerlo dovrebbe prima prestare servizio militare. Una volta completato l’obbligo militare in maniera frettolosa, torna al Ministero e riesce a ottenere il documento solo forzando la situazione, finendo però in arresto.

Nel frattempo, Torsillo inaugura il casinò nel villaggio indigeno. Tuttavia, dopo essere stato rilasciato, Joe ottiene il documento grazie all’aiuto di Manuel e affronta gli uomini del boss. Alla fine, Torsillo viene arrestato e i suoi piani vengono sventati.