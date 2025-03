Banana Joe, film su Rete 4 diretto da Steno

La programmazione televisiva di Rete 4 prevede la messa in onda, sabato 15 marzo, alle ore 21:25, dell’action comedy dal titolo Banana Joe. Il film è una co-produzione di Italia e Germania dell’Ovest del 1982 ed è diretto da Steno, alias Stefano Vanzina, cineasta diventato famoso grazie alla regia di numerose pellicole di genere comico, come Guardie e ladri, Totò e i re di Roma e Dio li fa poi li accoppia.

La colonna sonora DI Banana Joe è invece opera del duo degli Oliver Onions, ovvero i fratelli De Angelis, che hanno collaborato in diverse occasioni con il regista, a partire da Il terrore con gli occhi storti (1973) fino a Bonnie e Clyde all’italiana (1983).

Nei panni dell’imponente e buon Banana Joe, l’attore Bud Spencer (pseudonimo di Carlo Pedersoli), che aveva già lavorato con Steno nella tetralogia di Piedone.

Al suo fianco la splendida attrice e modella tedesca Marina Langner, che in precedenza aveva già lavorato in Italia in Odio le bionde con Enrico Montesano.

Nel cast anche: Mario Scarpetta, Gianfranco Barra, Enzo Garinei e Giorgio Bracardi.

La trama del film Banana Joe: lo sfruttamento degli indios e un valoroso venditore di banane

Banana Joe è ambientato in Sud America, durante gli anni ’70. Qui vive un uomo conosciuto da tutti con il nome di Banana Joe (Bud Spencer), che commercia banane lungo il Rio delle Amazzoni per riuscire ad ottenere in cambio diversi beni essenziali da regalare agli abitanti di un villaggio che lo hanno cresciuto come se fosse uno di loro.

La sua vita viene, però, sconvolta dall’arrivo di un malavitoso di nome Torcillo (Gianfranco Barra), desideroso di ottenere il monopolio della vendita di frutta e di realizzare una bisca in cui intende sfruttare i bambini del luogo.

Per contrastare i suoi piani, il protagonista tenta di ottenere una licenza che gli permetta di commerciare ufficialmente le banane, ed è così che scopre che i suoi dati non sono presenti nel registro anagrafico.

Senza perdere la speranza, l’uomo si rivolge anche alle autorità del vescovado, ma scopre che tutto l’archivio è andato perso a causa di un incendio.

Intanto conosce uno scaltro truffatore, Manuel (Mario Scarpetta), che lo invischia in un guaio dopo l’altro a causa dei suoi consigli errati. Ormai senza un soldo in tasca, Banana Joe decide di iniziare a lavorare come buttafuori in una delle strutture di Torcillo, ed è proprio qui che conosce la bella Dorianne (Marina Langner).

Nonostante le numerose difficoltà, il protagonista riesce a trovare un modo per ottenere la licenza, ma per poterla avere deve prima svolgere il servizio militare.

Completato questo passaggio, l’uomo corre al Ministero per avere finalmente il suo documento, ma a causa di una serie di equivoci finisce per essere arrestato.

Torcillo, intanto, non ha perso tempo e ha portato a termine il suo casinò, ma Banana Joe non è disposto a dargliela vinta e, alla fine, riesce a farlo arrestare.