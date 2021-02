Banana Joe/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer (oggi, 27 febbraio 2021)

Banana Joe va in onda oggi, sabato 27 febbraio, su Rete 4 alle ore 21.20. Steno è stato un regista, sceneggiatore e vignettista italiano che ha diretto il film. Esordisce al cinema nel 1949 con Al diavolo la celebrità a cui segue la regia di otto film in collaborazione con Mario Monicelli. Dagli anni Cinquanta agli Ottanta dirige moltissimi film, concentrandosi nel cinema comico e lavorando con attori come Totò, Alberto Sordi, Aldo Fabrizi, Renato Rascel, le coppie Tognazzi-Vianello e Franchi-Ingrassia, Johnny Dorelli, Bud Spencer, Paolo Villaggio e molti altri. Il soggetto di Banana Joe è di Bud Spencer che è anche protagonista del film; mentre la sceneggiatura è curata da Mario Amendola, Bruno Corbucci e Steno.

Banana Joe, la trama del film

Protagonista del film è Banana Joe (Bud Spencer), orfano di madre, che vive in Colombia, ad Amantido, un piccolo villaggio in cui i nativi l’hanno accolto e allevato come uno di loro. Il ragazzo è un bonaccione che commercia banane lungo il fiume scambiandole con altri beni di prima necessità che consegna ai compaesanei. Procede tutto per il meglio finché un giorno il señor Torsillo (Gianfranco Barra), boss mafioso colombiano di San Cristóbal, decide di voler mettere le grinfie sul commercio della frutta.

Inoltre mira a costruire un casinò illegale nel villaggio. Joe cerca in tutti i modi di opporsi: viaggia fino a Puerto Grande per ottenere una licenza ufficiale per il commercio delle banane e cerca, invano, di recuperare il suo certificato di nascita. Dopo varie vicissitudini, rimasto senza denaro, Joe va al Mocambo, un night club di Torsillo, dove si fa assumere come buttafuori. Qui conosce Dorianne (Marina Langner), una cantante che si esibisce nel locale. Parallelamente Joe continua a cercare di recuperare il suo certificato di nascita e gli viene detto di recarsi al Ministero. Anche in questo caso non si riesce a risolvere il problema ed è costretto a svolgere il servizio militare per ottenere il documento. Nel frattempo che starà facendo Torsillo? Joe riuscirà a fermarlo?



