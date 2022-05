Banana Joe/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer

Banana Joe, film di rete 4 diretto da Stefano Vanzina

Banana Joe sarà trasmesso oggi, 28 maggio, a partire dalle ore 21:25, dunque in prima serata, su Rete 4. Si tratta di una produzione italiana che ha debuttato nei cinema durante l’anno 1982 e appartiene ai generi cinematografici commedia e avventura.

Il regista di questo film risulta essere Steno, vale a dire Stefano Vanzina, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Mario Amendola, Bruno Corbucci e dallo stesso regista. All’interno del cast del film ci sono attori che hanno fatto la storia del cinema italiano come Bud Spencer, Marina Langner, Mario Scarpetta, Gianfranco Barra, Enzo Garinei, Giorgio Bracardi, Carlo Reali, Nello Pazzafini, Benito Pacifico e Marcello Verziera. Le musiche del film sono state realizzate da Guido e Maurizio De Angelis mentre la fotografia è stata realizzata da Luigi Kuvellier.

Banana Joe, la trama del film: un adulto ingenuo e…

Banana Joe è un adulto ingenuo e anche orfano a causa della dipartita della sua amata madre, una zingara bianca. Questo ragazzone dal cuore d’oro vive ad Amantido, in un piccolo paese della Colombia e passa le sue giornate a commerciare banane. Per questo ha acquisito questo nome e l’omaccione conosce tutto ciò che c’è da sapere su questo frutto buono e salutare. Tuttavia, un giorno le cose cambiano. Il malvagio boss criminale Torcillo ha deciso di monopolizzare il commercio di banane.

Per questa ragione, a Banana Joe viene intimato di smettere con la sua piccola attività. Inoltre, Torcillo vuole distruggere il villaggio di Amantido e costruire un enorme casinò al suo posto. Per ultimare i lavori del casinò, Torcillo intende sfruttare anche i bambini del villaggio, non pagandoli e utilizzando la loro manodopera. A questo punto, tutti si rivolgono a Banana Joe. Lui e l’unico che può cambiare le cose e far ragionare il boss Torcillo. L’uomo intraprende quindi un viaggio per avere un confronto con il boss mafioso. La strada da percorrere non sarà semplice, ma Banana Joe salverà il suo villaggio a costo di farlo con le buone oppure con le cattive!

