Banca Popolare di Bari, audio segreti/ De Bustis “conti taroccati, lo Stato con noi”

A pochi giorni dal commissariamento della Banca Popolare di Bari e dopo il decreto-salvataggio del Governo approvato in CdM d’urgenza domenica sera (qui tutti i dettagli, ndr) grazie ad uno scoop di Fanpage emergono degli audio segreti che fino a pochi giorni prima dell’intervento di Via Nazionale vedeva il Presidente (Gianelli) e l’ad (De Bustis) provare a rassicurare i manager della Popolare barese con pesanti ammissioni sul management passato dell’istituto di credito. Non solo, i vertici di Banca Popolare di Bari rassicuravano i manager spiegando di avere Banca d’Italia e governo dalla propria parte e – ancor di più – che non ci fosse alcun rischio di commissariamento. La storia invece è andata dall’esatta altra parte e ora con la pubblicazione degli audio si complica non poco la situazione per gli indagati e il futuro stesso della banca commissariata che il Governo vuole trasformare nella “Banca d’investimenti per il Sud”. «Questa banca è un esempio di scuola di cattivo management, irresponsabile, esaltato […] Truccavate persino i conti economici delle filiali. Taroccati», lo direbbe secondo le intercettazioni Vincenzo De Bustis il 10 dicembre scorso, in un vertice convocato con il Presidente Gianvito Giannelli con tutti i manager dell’istituto di credito pugliese.

BANCA POPOLARE DI BARI: L’INCONTRO COMMISSARI-SINDACATI

Non solo, negli audio raccolti da Fanpage si trova anche «Non c’è rischio di commissariamento. Entro Natale la banca sarà salva» detto dal Presidente della Popolare di Bari, con tutta un’opera di convincimento verso gli altri manager e direttori di filiale. Il concetto base è che la banca sarebbe comunque stata salvata perché «il Governo è con noi», addirittura con rassicurazioni verso i risparmiatori «Potete dire ai clienti che c’è lo Stato dietro. Ci appoggia il mondo politico, e ci appoggia anche la vigilanza di Bankitalia» ripetono De Bustis e Giannelli. L’ad dopo aver attaccato alcuni manager accusandoli di aver truccato i conti nel passato, poi sottolinea negli audio “rubati”: «La banca diventerà molto forte dal punto di vista patrimoniale, avrà lo Stato dietro, quindi potrete dire che la Popolare di Puglia e Basilicata sta un po’ così, che la Banca Popolare Pugliese traballa, che i soldi vi conviene darli a noi che c’abbiamo lo Stato dietro. Li sfondate, se c’avete la forza e l’energia commerciale». Nella parte finale dei lunghi audio di Fanpage si trova poi anche la chiosa di De Bustis contro i manager di Banca Popolare di Bari: «Chiesi anche di vedere la lista delle prime 50 aziende affidatarie e non me l’hanno mai portata. Quell’epoca è finita. Su queste cose i nuovi padroni vi faranno l’esame del sangue». È di oggi intanto la notizia dell’incontro tra i rappresentanti sindacali di Fisac Cgil, First Cisl, Uilca, Fabi e Unisin e i commissari Enrico Ajello e Antonio Blandini all’interno della sede centrale dell’istituto di credito, in Corso Cavour a Bari: «i commissari ci hanno chiesto di essere insieme artefici del risanamento e della ripartenza della banca».

© RIPRODUZIONE RISERVATA