Banca Popolare di Bari commissariata per perdite/ Governo studia intervento

Il consiglio di amministrazione della Banca popolare di Bari è stato commissariato dalla Banca d’Italia. La notizia, riportata a cascata in queste ultime ore dai principali quotidiani nazionali, è di una certa rilevanza in quanto l’istituto creditizio in questione è uno dei più importanti non soltanto della Puglia ma dell’intero sud Italia. La decisione, come riferisce Il Post nella sua edizione online, è giunta a causa della cattiva gestione finanziaria della stessa banca, nonchè per via dei molti mutui e prestiti che quasi sicuramente non verranno riscossi. Un commissariamento che ha lasciato un po’ perplessi in quanto negli scorsi giorni il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, aveva escluso un intervento di salvataggio da parte dello stato, dicendo che “non c’è nessuna necessità di intervenire con nessuna banca”. L’istituto barese era sotto la lente di ingrandimento ormai da un paio d’anni a questa parte, e nel 2018 aveva chiuso con perdite pari a 420 milioni di euro, e azioni in forte calo.

BANCA POPOLARE DI BARI COMMISSARIATA: POSSIBILE NUOVO CDM A BREVE

La Banca d’Italia si è quindi sentita in dovere di intervenire, e nella giornata di ieri ha nominato due commissari straordinari, Enrico Ajello e Antonio Blandini, diffondendo poi un comunicato rivolto ai clienti già in allarme, in cui si è spiegato che «la banca prosegue regolarmente la propria attività. La clientela può pertanto continuare ad operare presso gli sportelli con la consueta fiducia». Stando a quanto riferiscono i media in queste ultime ore, il governo potrebbe intervenire a breve con un aumento di capitale di MicroCredito Centrale, una banca che viene controllata dal ministero dell’Economia, di 250 milioni di euro, in attesa poi di soluzioni più adeguate. Ieri si è tenuto un consiglio dei ministri a riguardo, da cui comunque non è emerso nulla di concreto, anche perchè il salvataggio delle banche con soldi pubblici è sempre una questione molto delicata, a cui in passato il Movimento 5 Stelle si era opposto in maniera ferma. Secondo Il Sole 24 Ore, non è da escludere un nuovo Cdm nel giro di 24/48 ore per prendere una decisione definitiva.

