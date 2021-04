Banca staminali fallisce/ Cellule in Polonia, clienti all’oscuro: 15mila italiani…

Si è creato un caso attorno alla Cryo Save, una banca dati di cellule staminali con sede in Svizzera, che è stata dichiarata fallita e posta poi in liquidazione. Custodiva, come scrive Il Corriere della Sera, circa 300mila reperti organici che sono stati in seguito trasferiti in Polonia presso una società subentrata a quella elvetica. Una vicenda che riguarda da vicino circa 15mila clienti italiani, fra cui molti che sono totalmente all’oscuro del fallimento: per effetto della legge europea sulla privacy, infatti, la nuova società polacca non può contattarli, di conseguenza è stato diramato un appello affinchè siano gli stessi a farsi avanti.

La Cryo Save, con sede a Plan-les-Ouates, vicino a Ginevra, aveva avviato un’attività per raccogliere e conservare le cellule staminali che provenivano da cordoni ombelicali dei neonati. I genitori che donavano potevano godere di una riserva di cellule staminali che sarebbero potute tornare utili in futuro in caso di gravi malattie del figlio.

BANCA STAMINALI SVIZZERA FALLISCE: CELLULE IN POLONIA, L’APPELLO AGLI ITALIANI

Peccato però che nel luglio del 2019 l’azienda sia stata dichiarata fallita: «Nel luglio 2019 – come si legge su una nota dell’ufficio federale di salute pubblica, il ministero della sanità svizzera – Cryo Save è stata radiata dall’elenco dei titolari di autorizzazioni a maneggiare le staminali. L’azienda – si legge ancora sulla nota – aveva trasferito in Polonia le cellule e i referenti non risultavano più raggiungibili dalle autorità preposte». La FamiCord, l’azienda polacca che ha messo in sicurezza l’intero materiale biologico si è trovata di fronte ad un muro di tipo burocratico, e di conseguenza non ha potuto contattare le famiglie coinvolte, fra cui le 15mila italiane. Di queste, ben 9.000 sarebbero quelle ancora all’oscuro di tutto: “Ma l’identità dei titolari è coperta dalle norme sulla privacy e FamiCord non riesce a contattarli”. Da qui l’appello di Renata Zbiec, country Manager FamiCord Italia: “Abbiamo bisogno di aiuto per rintracciare i familiari che avevano scelto di far conservare le cellule staminali dei loro figli. FamiCord non può contattarli direttamente per rispetto della legge sulla privacy. Il loro contratto era stipulato con la Cryo-Save, che non li ha informati come avrebbe dovuto, e non con noi. Chiediamo a tutti i genitori di contattarci per avere la conferma della conservazione del campione e successivamente per stipulare il contratto per la conservazione”.

