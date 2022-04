Banche bloccano il Superbonus 110%/ Unicredit e Intesa potrebbero far saltare l’accesso al credito

Sempre più banche bloccano il superbonus 110%. Una situazione che sembrerebbe sempre più difficile da controllare, dato che ormai anche enti finanziari di un certo rilievo hanno preso la decisione di stoppare la cessione del credito alle aziende che desiderano accedere al superbonus.

Intesa Sanpaolo e Unicredit sono le ultime due – di spiccata autorevolezza – banche ad aver deciso di non dare più credito alle imprese che vorrebbero sfruttare il superbonus 110%. A rimetterci quindi, sarebbero cittadini e aziende edili che da tempo avevano programmati determinati lavori.

Banche bloccano superbonus 110%: perché potrebbe saltare tutto

Durante il mese di gennaio e febbraio tante banche hanno deciso di bloccare il superbonus 110%. Ultimamente sia Unicredit che Sanpaolo ha voluto mettere un punto fermo sulla loro decisione: se il Governo non provvederà a cambiare la modalità d’accesso al credito, difficilmente si potrà continuare a soddisfare le richieste delle imprese.

Attualmente ci sono 20 miliardi di euro di lavori richiesti per accedere al superbonus. Richieste oltre il quale non si può andare, in quanto il budget potrebbe esaurirsi nel minor tempo possibile. La possibilità di riprendere l’ammissione delle domande, sarebbe da parte del Governo, l’ammissione alla quarta cessione.

Se così non fosse, potrebbe non esserci – e quindi neanche garantita – una capienza garantita per tutte le imprese edili che desidererebbero ottenere l’accesso al credito in vista dei prossimi lavori richiesti dai cittadini aderenti al superbonus 110%.

Banche bloccano superbonus 110%: come si potrebbe andare avanti

Nonostante molte banche abbiano deciso di stoppare la cessione del credito alle aziende edili riguardo al superbonus 110%, la soluzione per risolvere il problema sarebbe semplice: aumentare le cessioni creditizie alle banche per allargare la capienza ammissibile.

Al momento però, dopo le feste pasquali è in corso un provvedimento da dover rispettare obbligatoriamente: entro il 30 giugno sia unifamiliari che villette dovranno completare almeno il 30% dei lavori affinché possano aver diritto al superbonus.

Una delle soluzioni più plausibili, potrebbe essere la possibilità di erogare una quarta cessione limitando i rischi. Ad esempio consentendo alle istituzioni bancarie di liberare la capienza fiscale sfruttando le cessioni ai loro clienti.

Potrebbe trattarsi di una reale ed efficace soluzione, per sbloccare il superbonus 110% che durate questo 2022 non sembrerebbe aver preso il piede giusto per il decollo.

