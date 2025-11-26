Cosa cambia per le banche dopo gli emendamenti della Manovra 2026: dallo scudo per i clienti all'aumento dell'Irap (ma solo per le grandi banche)

SPUNTA EMENDAMENTO (DEL PD) SULLO SCUDO PER I CLIENTI DELLE BANCHE: ECCO DI COSA SI TRATTA

Con il contributo di solidarietà che verrà aumentato nella prossima Manovra 2026 per banche e assicurazioni, seguendo l’accordo (sofferto) tra l’ABI e il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il timore è che a cascata alcune tasse e aumenti economici possano essere imposti ai clienti risparmiatori delle suddette banche. Nasce da questo impegno l’emendamento presentato da 6 senatori del Pd sullo scudo per i clienti, inserito tra i principali interventi per essere discussi sia in Commissione Bilancio che soprattutto in Parlamento nel mese di dicembre.

Come riporta MilanoFinanza, l’emendamento sullo scudo per i clienti delle banche vede il divieto per gli istituti di traslare gli oneri a loro carico, che derivano dalle disposizioni della Legge di Bilancio, sui «costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali». Lo stesso divieto permane non solo per le banche ma anche per le assicurazioni con i propri clienti assicurati, dato che anch’esse sono sottoposte ad una maggiore tassazione in Manovra.

Per mettere in pratica tale scudo saranno le autorità di vigilanza, dall’Ivass all’Antitrust, a dover effettuare accertamenti random sugli operatori per valutare che effettivamente non saranno stati alzati i costi di nessun servizio, tanto tra le banche quanto tra le assicurazioni. L’emendamento segnalato dal responsabile economico del Pd Antonio Misiani – come conferma il parlamentare a MF – era in realtà già stato inserito dal Governo nel primo provvedimento sugli extraprofitti delle banche, salvo poi perdersi tra le righe delle diverse versioni poi approvate successivamente.

IRAP E DIVIDENDI: LE ALTRE DECISIONI CHE ARRIVANO SULLA MANOVRA

Nella giornata in cui il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi ha stabilito la road map per gli emendamenti della Manovra 2026, verso la calendarizzazione fissata al 19 dicembre alla Camera, il tema dello scudo sui clienti di banche e assicurazioni non è l’unica novità che emerge sul fronte bancario. Come ha spiegato il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, si va verso l’aumento dell’Irap di 2,5 punti per le grandi banche, fruttando un prelievo generale di 200 milioni come gettito.

«Parleremo con tutti i soggetti interessati», ha garantito Ciriani dopo la riunione al Senato su tutti gli emendamenti in Manovra, rispondendo a chi chiedeva conto di un’eventuale interlocuzione con il mondo delle banche. Il prelievo sarebbe dello 0,5 in più rispetto al precedente accordo siglato sugli “extraprofitti”, ma sarebbe ancora al lavoro il dialogo tra i tecnici sul contributo da esentare per le piccole banche. Secondo quanto rivelano le fonti di ItaliaOggi, su questi specifici piccoli istituti si andrebbe ad una sorta di franchigia per rendere norma l’esenzione dei prelievi del fisco.