Nuovo capitolo di scontro sul contributo delle banche in Manovra: Patuelli (Abi) attacca la Lega che replica. Gli scenari e le richieste

NON SI PLACA LO SCONTRO SULLE BANCHE, SPECIE DOPO LE ULTIME PAROLE DEL PRESIDENTE ABI: ECCO COSA È SUCCESSO

L’impressione è che lo scontro ancora accesissimo tra le banche italiane (o meglio, tra i vertici dell’ABI) e il Governo Meloni rimarrà tale finché non sarà approvata nell’ultima stesura la Manovra di Bilancio 2026, ovvero quando sapremo a quanto ammonta il “contributo volontario” promesso da banche e assicurazioni per sostenere lo sforzo di spesa del Paese.

Dopo che il Ministro dell’Economia Giorgetti ha definito importante il “contributo” – in sostanza la tassa applicata agli istituti di credito – in sede ABI, con il presidente Patuelli, sono emerse critiche e lamentele tali da irritare la Lega di Salvini che infatti ha risposto per le rime. Parlando ad un evento de “La Stampa” Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, ha definito assurdo e insensato parlare di “extra-profitto” delle banche, in quanto «non esiste».

Il riferimento è alla precedente tassa sugli extra-profitti alimentata negli scorsi anni, ma non presente in Manovra: a non piacere però a Patuelli sono state le parole del vicepremier Salvini in merito agli utili legittimi delle banche che possono portare ad un aiuto e un sostegno alle famiglie che quelli utili hanno contribuito a generare con i propri risparmi. Su questo, attacca il n.1 dell’ABI, «Salvini fa propaganda», contestando i numeri della Lega e ritenendoli inesatti perché «confondono ricavi lordi con utili netti già tassati».

TENSIONI ANCHE IN MAGGIORANZA: FORZA ITALIA CONTRO IL CONTRIBUTO ALLE BANCHE, MA IN CDM…

Secondo Patuelli, il mondo bancario italiano si è sempre pagato da solo la soluzione alle varie crisi, e non sarebbe vero che sono stati aumentati i costi dei conti correnti dei vari clienti in questi anni. Lo scontro però prosegue, con la risposta durissima di Salvini che arriva durante un evento elettorale della Lega: «Ogni lamentela e critica alla Manovra, è un miliardo in più che chiediamo alle banche, in quanto parte dei loro utili sono garantiti dallo Stato, quindi dai cittadini».

Per il leader del Carroccio, un mondo come quello bancario che a fine anno porterà a a casa cifre attorno ai 50 miliardi di euro in guadagni, «parte dei quali dovuti alle commissioni che impongono a commercianti o chi chiede prestiti», non dovrebbe lamentarsi, e se lo fa si deve «vergognare» specie perché il contributo richiesto in Manovra si aggira complessivamente sui 4 miliardi di euro. Un Salvini durissimo che conclude la sua disamina sottolineando come l’aiuto al Paese dovrebbe essere un merito, e che «gli unici che non possono lamentarsi in Italia sono proprio i banchieri».

La tensione è palpabile e come dicevamo probabilmente si esaurirà solo una volta che il contributo richiesto sarà messo nero su bianco nel testo che uscirà dal Parlamento: fino ad allora, Meloni e Giorgetti sono chiamati a fare i “pompieri” dello scontro in atto, anche all’interno della stessa maggioranza visto che Tajani con Forza Italia ha già lamentato la tassa sul mondo bancario come non particolarmente apprezzata dal mondo moderato. Si va verso un nuovo vertice di maggioranza tra lunedì e martedì per appianare tutte le distanze, specie con il vicepremier forzista che si dice contrario non tanto al contributo delle banche ma all’imposizione dello stesso, «deve essere chiesto e non imposto, noi siamo liberali».

In Consiglio dei Ministri, come ha notato nel weekend il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, si sono detti tutti concordi all’ipotesi di un contributo volontario di banche e assicurazioni per aggiungere fondi alla Finanziaria, con la Premier che ha poi ringraziato pubblicamente in conferenza stampa l’ABI: le polemiche successive sembrano più una “bagarre” elettorale che non una vera distanza sul contenuto, anche perché in CdM tutti hanno espresso voto favorevole alla proposta, Forza Italia inclusa.