Banchi scuola, Arcuri “da 7 settembre al 31 ottobre”/ “Multe a imprese in ritardo”

Mentre in queste ore il Cts è convocato assieme alla Ministra Azzolina per dirimere le nuove linee guida sulla riaperture delle scuole, è il tema dei banchi “monoposto” in consegna nelle prossime settimane in tutte gli istituti d’Italia a tenere alta la tensione tra Miur, docenti, famiglie e lo stesso Comitato Tecnico Scientifico. Secondo le ultime novità emerse da fonti scolastiche, questa sera alle ore 19 si terrà un vertice tra il Commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri – che ha dato il via al bando sui 2,4 milioni di banchi “a rotelle” lo scorso 12 agosto – l’Anci (i Comuni), i sindacati, gli Uffici scolastici regionali e la stessa Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina: sul tavolo il problema delle aule da reperire e i criteri delle priorità per la distribuzione dei banchi monoposto. I territori locali – e non da ultimo diverse scuole superiori della Regione Lazio – lamentano confusione nelle informazioni e tempi di consegna ben oltre l’iniziale bando europeo commissionato da Arcuri: il Presidente di Invitalia invece fa sapere in una nota come comincerà il 7-8 settembre la distribuzione dei nuovi banchi atti a far rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 metro da i bambini all’interno delle classi.

I CRITERI DELLA CONSEGNA DEI BANCHI

Questa fase di consegna dei banchi però potrebbe estendersi fino alla fine di ottobre con conseguenze sanzionatorie laddove le imprese non dovessero rispettare questa scadenza: sono previste infatti multe per quelle che, tra le 11 imprese vincitrici del bando, dovessero sforare i tempi di consegna alle scuole oltre il 31 ottobre. Il problema, come più volte ribadito da Arcuri, è che i criteri della consegna saranno stabiliti a seconda del fabbisogno: ad oggi però manca ancora un calendario specifico, con gli istituti che lamentano su Arcuri e Azzolina la mancanza di chiarezza sui prossimi step. Per questo motivo oggi il vertice al Ministero dell’Istruzione dovrebbe stabilire il calendario sui tempi di consegna alle scuole dei banchi: toccheranno per primi alle scuole messe peggio in termini di distanziamento, ovvero con poche aule e spazi ristretti. Sorgono però diversi dubbi e domande finora “evase” dal Commissario all’emergenza Covid: i banchi verranno dati al Sud Italia dove le scuole sono generalmente in condizioni peggiori, oppure andranno nelle aree dove vi è la maggior incidenza dei contagi? Nel frattempo, il Cts assieme ad Arcuri stanno mettendo a punto nelle linee guida norme specifiche affinché i presidi non abbiano conseguenze penali laddove sorgessero focolai Covid negli istituti: «Nel decreto liquidità di giugno si esime da ogni responsabilità giuridica il datore che segue le linee guida. Vale per privato e pubblico. Se un lavorare si ammala, Inail determina dopo se è indennizzabile, ma non c’è correlazione tra riconoscimento assicurativo e responsabilità di datori di lavoro e presidi» , spiega il membro Cts Sergio Iavicoli a “Repubblica”.



