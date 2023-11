Banco Alimentare, Giornata nazionale della colletta 2023/ Dove donare e quale cibo comprare

E’ sabato 18 novembre 2023, il che significa che si celebra la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare in tutta Italia, organizzata dal Banco Alimentare. Come fa sapere la stessa fondazione, saranno 14.000 i supermercati d’Italia che aderiranno all’iniziativa e che permetteranno quindi di donare la spesa alle persone che sono in difficoltà. Quali sono i prodotti di cui si ha bisogno? Banco Alimentare li elenca chiaramente nel suo sito web, leggasi olio, verdure o legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola, e infine, alimenti per l’infanzia. Come fare per donare? Semplicemente quando vi recherete a fare la spesa nei supermercati selezionati, troverete all’esterno dei ragazzi, volontari per il Banco Alimentare e la Giornata Nazionale della Colletta, riconoscibili da una pettorina arancione, che vi daranno dei sacchetti.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, Moody's conferma rating Italia e alza l'outlook: soddisfatto Giorgetti

Una volta entrati nel supermercato farete tranquillamente la vostra spesa dopo di che, se voleste donare, metterete i prodotti da voi acquistati (dall’elenco di cui sopra), nel sacchetto preposto, consegnandolo poi all’uscita agli stessi ragazzi. “L’obiettivo di questo evento – fa sapere il sito ufficiale del Banco Alimentare – è sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, richiamando ai concetti di condivisione, gratuità e carità e raccogliere alimenti attraverso le donazioni delle persone che vi partecipano secondo il principio educativo ‘Condividere i bisogni per condividere il senso della vita’”.

Giulia Cecchettin, lo zio: "Filippo ti perdoniamo"/ "Riportacela a casa, non importa cosa hai fatto"

BANCO ALIMENTARE, GIORNATA NAZIONALE COLLETTA 2023: I NUMERI DELL’ANNO SCORSO

L’anno scorso, durante l’edizione 2022 della Colletta Alimentare organizzata dal Banco sono stati raccolti ben 7.512 tonnellate di alimenti, poi ovviamente distribuiti. Hanno preso parte 11.032 punti vendita mentre i volontari stabili sono stati 143.300, per un totale di 4,7 milioni di italiani che hanno preso parte alla donazione.

Obiettivo di quest’anno, superare quelle cifre importanti, dimostrando tutta la solidarietà del popolo italiano, soprattutto nelle occasioni delle donazioni. Testimonial d’eccezione per la colletta alimentare 2023 di Banco Alimentare è Benedetta Parodi, volto noto della tv e attualmente su Real Time con la nuova stagione di Bake Off, che ovviamente invita tutti gli italiani a donare. Vi lasciamo al link per scoprire quali sono i punti vendita in cui sarà possibile donare il cibo.

Povertà in Italia è un fenomeno strutturale/ Report Caritas: "Colpisce 5,6 milioni di persone"

© RIPRODUZIONE RISERVATA