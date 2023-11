Banco Alimentare: il 18 novembre 2023 Giornata Nazionale della Colletta/ “Un aiuto a chi è in difficoltà”

BANCO ALIMENTARE, DOMANI LA GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA

Torna domani, sabato 18 novembre, l’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare volta a promuovere il recupero e anche la redistribuzione di quelle che sono le eccedenze alimentari, a favore dei più bisognosi. Nel corso di queste giornate, come al solito, si potranno acquistare prodotti non deperibili che poi verranno donati grazie soprattutto alle varie organizzazioni che fanno fa da partner su tutto il territorio italiano e che sono convenzionate con le 21 sedi di BC.

Lavrov: "Macron voleva approfittare ribellione Wagner"/ "Mentre gli Stati Uniti…"

11.000 supermercati lungo tutta la Penisola e l’impegno di oltre 140mila volontari: sono questi alcuni degli impressionanti numeri che l’edizione 2023 della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare e che vedranno gli stessi volontari, riconoscibile dalla loro pettorina arancione, invitare all’acquisto di alimenti a lunga conservazione (verdure, legumi in scatola, ma pure carne, tonno in scatola, passate di pomodoro, olio e vari prodotti destinati all’infanzia): successivamente tutti gli alimenti saranno distribuiti grazie alla rete territoriale di 7.600 organizzazioni partner e che comprendono non solo le mense per i poveri e le case-famiglia, ma pure centri d’ascolto, case-famiglia e altre comunità.

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 17 novembre 2023: i numeri vincenti

BENEDETTA PARODI, “QUEST’ANNO AIUTO GLI AMICI DI BANCO ALIMENTARE”

“La Colletta Alimentare è un gesto semplice, a testimonianza che la solidarietà e il dono rendono realmente umana la convivenza civile e vincono l’indifferenza, causa vera di tante ingiustizie” ha commentato Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus, a margine della presentazione dell’iniziativa (che aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2023), invitando tutti a partecipare aiutando cosi tantissime persone che in Italia patiscono ancora gli effetti dell’onda lunga della crisi. “Facciamo un appello affinché la partecipazione sia tanta e si possa dare insieme un aiuto concreto a chi è in difficoltà” ha aggiunto Bruno a cui, nella promozione dell’evento, si è unita una madrina di eccezione.

Dior lancia il baby profumo per neonati/ Costa 235 dollari, scoppia polemica sui social: "Cosa se ne fanno?"

Quest’anno, infatti, uno dei volti della Colletta Alimentare è Benedetta Parodi, 51enne giornalista e conduttrice televisiva: “Ogni anno Banco Alimentare organizza la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare e in questa occasione mi unisco all’invito a compiere un gesto semplice, concreto e alla portata di chiunque” ha raccontato la diretta interessata, aggiungendo che lei aderisce da sempre alle iniziative della onlus. “E quest’anno sono ancora più felice di aver aiutato gli amici di Banco Alimentare partecipando anche allo spot tv e li ringrazio per avermi coinvolta in questa bellissima iniziativa”. Per conoscere tutti i dettagli della giornata, le modalità di acquisto dei prodotti e anche come donare la spesa pure sui canali online si può fare riferimento al sito web ufficiale www.collettalimetare.it.











© RIPRODUZIONE RISERVATA