Banco Alimentare, la presentazione della Giornata nazionale della Colletta alimentare 2025 dal carcere Opera di Milano. L'importanza di questa scelta

Non è stata affatto casuale la scelta della location per la presentazione della nuova Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: il carcere di Milano Opera. Parte da qui il viaggio di Banco Alimentare e della sua iniziativa quasi trentennale che il 15 novembre coinvolgerà 12mila supermercati italiani e 160mila volontari. Del resto si tratta di molto più di una raccolta cibo: è un gesto educativo e solidale che unisce mondi diversi e crea ponti anche nei luoghi più difficili, come il carcere.

La presentazione dalla Casa di Reclusione di Opera simboleggia proprio questo: anche chi ha sbagliato può partecipare al bene comune, riscoprendo dignità e senso di appartenenza, partecipando alla vita civile in modo costruttivo. La solidarietà non ha confini, è un gesto universale che unisca chi dona e riceve, chi vive libero e chi è detenuto, creando una rete di bene che attraversa tutto il Paese.

Inoltre, trasmette un messaggio di speranza e rinascita, intrecciandosi a un’iniziativa che l’anno scorso ha raccolto 7.900 tonnellate di alimenti distribuiti a 7.600 strutture caritative che aiutano quasi 2 milioni di persone in difficoltà.

I DATI SULLA POVERTÀ E LA “POTENZA” DELLA COLLETTA ALIMENTARE

La presentazione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare è stata anche l’occasione per fare il punto sulla povertà alimentare in Italia e mostrare i dati che dimostrano quanto la situazione sia grave: in Italia ci sono 5,7 milioni di persone in povertà assoluta (9,8%), in particolare 1,28 milioni di minori e 2,2 milioni di famiglie. Lo ha spiegato Marco Piuri, Presidente della Fondazione Banco Alimentare ETS, il quale ha ricordato la semplicità che c’è alla base della colletta alimentare, un gesto educativo e alla portata di tutti, capace di generare speranza anche nei luoghi più difficili.

LA VALENZA RIEDUCATIVA DELLA COLLETTA ALIMENTARE

Dall’evento arriva anche la voce di Fabio Romano, Presidente dell’Associazione Incontro e Presenza, il quale ha ricordato che la Colletta è attiva anche nelle carceri da oltre 15 anni, grazie ad associazioni come la sua, infatti ha ricordato che l’anno scorso hanno partecipato circa 40 istituti penitenziari. Inoltre, ha riportato le testimonianze di detenuti, secondo cui partecipare alla Colletta li fa sentire utili, visti, e capaci di fare del bene, non solo colpevoli.

Per la dirigente della Polizia penitenziaria Incoronata Corfiati questa iniziativa serve anche a mostrare al mondo esterno una realtà carceraria positiva, in cui si costruiscono percorsi di crescita e solidarietà.

Rilevante il parere di Fabio Pinelli, vicepresidente del Csm, il quale durante la presentazione ha rimarcato la valenza rieducativa della Colletta nel contesto penitenziario, ricordando che il carcere non è un mondo separato, ma parte integrante della società: “Iniziative come la Colletta Alimentare, presentata oggi, restituiscono valore a quel legame” tra dentro e fuori, “coinvolgendo non solo i detenuti ma anche l’intero mondo carcerario in un percorso comune“. Per quanto riguarda l’iniziativa di Banco Alimentare, consente ai detenuti di scontare la pena senza essere esclusi dalla comunità civile.

Infine, monsignor Vincenzo Paglia, Presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita, il quale ha offerto una riflessione spirituale, segnalando come anche da un luogo “complesso e doloroso” come il carcere possa nascere un’opera di bene e “anche un gesto semplice può riaccendere legami umani e sociali“, invitando a riscoprire la “scintilla di bene” che ogni persona porta in sé, capace di ricostruire legami umani e sociali.