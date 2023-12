BANCO BPM/ Nel Piano Strategico 2023-2026 6 mld di utile e 4 mld di remunerazione agli azionisti

Ieri il Consiglio di amministrazione di Banco Bpm, presieduto da Massimo Tononi, ha approvato il Piano Strategico 2023-2026 del Gruppo che è stato presentato stamattina alla stampa e agli investitori.

Giuseppe Castagna, Amministratore Delegato di Banco Bpm, ha dichiarato: «L’impegno profuso da tutte le colleghe e i colleghi, ci ha permesso di raggiungere, con un anno di anticipo, risultati brillanti e di superare i target del Piano 2021-2024. Il nuovo Piano Strategico 2023-2026 costruito in una logica stand alone, si fonda su solidi pilastri e intende definire in maniera chiara strategie, azioni e strumenti che puntano a una crescita reddituale sostenibile, accompagnata dalla creazione di valore per tutti gli stakeholder e da un importante incremento delle politiche di remunerazione in grado di premiare gli azionisti.

Buoni fruttiferi postali/ Nuovo strumento a 4 anni e rendimenti fino a 3,5% (12 dicembre 2023)

Dal prossimo anno, inizieremo a beneficiare dei risultati delle nostre fabbriche prodotto, in particolare quelle appena finalizzate, così da agire positivamente sulla leva dei ricavi e delle commissioni, in un contesto economico che presumibilmente, già a partire dal 2024, potrebbe vedere una riduzione dei tassi di interesse. Lavoreremo per essere una banca leader, sempre più competitiva, nell’offerta di servizi digitali e omnicanale per i diversi segmenti di clientela, rafforzando la nostra proposta di soluzioni a favore di tutti i clienti, con una particolare attenzione a PMI e Mid Cap italiane, vera spina dorsale del nostro sistema produttivo, nei confronti delle quali intendiamo affermarci sempre più come banca di riferimento.

Mps, Viola e Profumo assolti in appello: balzo del titolo in Borsa/ Assoluzione con formula piena

Manterremo costante l’attenzione alle nostre comunità e proseguiremo con iniziative di valorizzazione delle nostre colleghe e colleghi, attuando programmi di ricambio generazionale per inserire nuove risorse e competenze. Questi obiettivi ci permetteranno di aggiungere nuovi traguardi alla storia di successo di Banco Bpm».

Il Piano Strategico punta a un utile netto cumulato tra il 2023 e il 2026 pari a circa 6 miliardi di euro, con 4 miliardi di remunerazione per gli azionisiti. Per il 2024 si prevede la distribuzione di circa 1,3 miliardi di dividendi, di cui 750 milioni a valere sull’utile 2023. Dal prossimo anno le modalità di remunerazione saranno definite anno per anno. Nell’esercizio 2026 si dovrebbe arrivare a ricavi totali per circa 5,4 miliardi di euro e a un utile netto di oltre 1,5 miliardi. Depositi e conti correnti dovrebbero arrivare a circa 100 miliardi di euro, mentre la raccolta indiretta dovrebbe superare i 120 miliardi. I coefficienti di liquidità sono previsti ben al di sopra dei limiti regoalmentari e verrà in ogni caso preservato un solido buffer per tutto l’orizzonte di piano. Il Cet1 Ratio è previsto a circa il 14%.

SPY FINANZA/ Il nuovo El Dorado del rischio obbligazionario

Per quanto riguarda i principali target ESG, Banco Bpm punta a erogare oltre 10 miliardi di euro all’anno tra il 2024 e il 2026 per nuovi prestiti a corporate e imprese a basso rischio di transizione. Alla fine del 2026, inoltre, le donne in posizioni manageriali saranno il 20% in più rispetto alla fine di quest’anno. Verranno anche effettuate donazioni ed erogati contributi per progetti ambientali e sociali per circa 5 milioni di euro l’anno, mentre le nuove erogazioni al Terzo settore saranno di circa 200 milioni nel 2026. Verranno effettuate circa 800 nuove assunzioni e il 15% di quelle in ambito IT & Digital saranno dedicate a nuovi profili specializzati in cybersecurity. Ai dipendenti verranno fornite 200mila ore di formazione ESG nel 2026, mentre saranno oltre 3mila quelle dedicate alle imprese nel prossimo triennio.

Il Piano Strategico 2023-2026 di Banco Bpm si basa su sette pilastri:

1) Consolidamento della leadership nel segmento Aziende & Corporate Investiment Banking e sostegno della transizione green.

2) Rafforzamento dell Wealth Management e del Life Insurance.

3) Estrazione di maggior valore dai recenti deal relativi ad assicurazione danni e monetica.

4) Benefici dell’ulteriore sviluppo dell’omnicanalità.

5) Potenziamento di Tech Innovation, Lean Banking e Cybersecurity.

6) Ulteriore rafforzamento del profilo patrimoniale del Gruppo.

7) Empowerment di dipendenti e comunità in linea con la vocazione sociale del gruppo.

Il Piano è stato sviluppato incorporando le nuove prospettive macroeconomiche e le evoluzioni del contesto regolamentare. Le assunzioni prevedono un rallentamento delle dinamiche inflattive unitamente a una sostanziale stabilizzazione della crescita economica. Da un punto di vista di mercato si prevede una normalizzazione dei tassi a partire dal 2025.

Il nuovo Piano Strategico riflette l’esito di un percorso di crescita e innovazione che Banco Bpm ha intrapreso negli ultimi anni e che ne ha rafforzato la redditività, consolidato la posizione patrimoniale, migliorato il profilo di rischio complessivo, trasformato l’operatività commerciale attraverso una più ampia adozione dei canali digitali, valorizzato il business model e finalizzato una crescente integrazione della sostenibilità.

Il Piano Strategico 2023-2026 di Banco Bpm è stato sviluppato facendo leva su:

– ottimo posizionamento geografico con una presenza concentrata nelle regioni più ricche d’Italia: 78% degli impieghi verso clientela concentrati nel Nord Italia + Toscana con una quota di mercato in termini di sportelli Retail pari al 9,3% nel Nord Italia.

– solido business model che, oltre alla piena proprietà di banche (i.e. Akros e Aletti) altamente specializzate in grado di fornire una gamma completa di prodotti e servizi finanziari, si basa sulla presenza di partecipazioni rilevanti in fabbriche prodotto leader nel risparmio gestito, credito al consumo, Bancassurance e monetica. In particolare, si segnalano: entro la fine del 2023, l’operazione di acquisto della partecipazione del 65% nel capitale di Vera Vita e Vera Assicurazioni, con contestuale rivendita di quest’ultima quota – unitamente alla partecipazione del 65% in Banco Bpm Assicurazioni S.p.A. (società attiva nel settore Danni attualmente controllata al 100% da Banco Bpm per il tramite di Banco Bpm Vita S.p.A.) – a Crédit Agricole Assurances; a valle di tale 6 operazione Banco Bpm avrà internalizzato tutta l’attività di Life Insurance e attivato una partnership nel settore danni con un leader europeo di tale business; entro il primo trimestre del 2024, il conferimento nella joint venture Bcc Pay S.p.A. delle attività della monetica di Banco Bpm, con riconoscimento di un corrispettivo misto per cassa e in azioni emesse dal veicolo Pay Holding, che a sua volta controlla l’intero capitale di Bcc Pay S.p.A.; all’esito dell’operazione, la joint venture diverrà il secondo operatore italiano nel settore dei pagamenti di cui Banco BPM deterrà circa il 29%.

– eccellente track record maturato negli ultimi sette anni in termini di efficienza, con un cost/income ratio al 48% nei 9M 2023 (64% nel 2017), di derisking con un NPE ratio lordo al 3,5% al 30 settembre 2023 (24,1% al 31 dicembre 2016), di redditività con un ROTE a ~12% previsto a fine 2023 (0,2% nel 2017) e di posizione patrimoniale con un CET 1 ratio del 14,3% al 30 settembre 2023 (11,4% al 31 dicembre 2016). Gli ottimi risultati raggiunti hanno permesso di superare i target 2023 e 2024 del precedente Piano con un anno di anticipo.

– trasformazione digitale con un nuovo modello di servizio che ha permesso un’operatività crescente tramite App, che ha superato quella fisica in filiale, e un’integrazione degli aspetti ESG, testimoniata anche da importanti riconoscimenti da parte delle Agenzie di Rating ESG.

L’ambizione del nuovo Piano è quella di incrementare la remunerazione per gli azionisti in maniera molto significativa, sfruttando le leve finanziarie e industriali che daranno ulteriore impulso alla crescita del totale ricavi (~€5,4mld al 2026 vs ~€5,25mld a fine 2023) e della redditività complessiva (utile netto >€1,5mld al 2026 vs >€1,2mld al 2023 e ROTE al ~13,5% al 2026 vs ~12% al 2023). Relativamente al margine di interesse, il maggior costo del funding sarà parzialmente compensato da un “effetto sostituzione” di nuovi attivi a tassi più elevati rispetto allo stock in scadenza, dalla dinamica dei volumi – con uno stock di crediti a clientela che in arco piano tornerà ai livelli del 2022 – e da una gestione attiva del bilancio (e.g. aumento delle coperture sui depositi a vista contabilizzate in hedge accounting, ottimizzazione del portafoglio titoli).

I risultati in arco Piano beneficeranno, inoltre, della crescita dei ricavi commissionali (+€0,3mld), grazie ad una maggiore efficacia commerciale realizzata attraverso l’offerta di soluzioni a valore aggiunto per la clientela SME & Corporate, all’accelerazione in ambito wealth management nonché degli effetti del processo di internalizzazione/partnership con le principali fabbriche prodotto in termini di maggiore contribuzione dei ricavi generati dal life insurance (da ca. €0,05mld nel 2023 a ca. €0,15 mld nel 2026) e dalle partecipazioni a patrimonio netto (da oltre €0,12mld nel 2023 a ca. €0,18 mld nel 2026).

Per quanto concerne la dinamica dei costi, la prosecuzione del percorso di razionalizzazione della rete distributiva (Phase out di oltre 400 cash desk e riduzione del numero di filiali a circa 1.250 nel 2026) e la semplificazione del modello operativo permetteranno di compensare l’effetto inflattivo e di abilitare l’incremento degli investimenti a sostegno della crescita; la compagine del personale sarà interessata da uscite per 1.600 unità, anche attraverso un piano di incentivazione all’esodo che si prevede di attivare nel 2024, con nuovi ingressi di 800 giovani ad alto potenziale.

Il Piano prevede, inoltre, attività di delevarage e derisking che consentiranno di raggiungere a fine piano un NPE ratio lordo del ~3,0%, dal 3,5% al 2023, e un costo del rischio a 45pb, grazie all’ulteriore rafforzamento delle strategie di concessione del credito e della capacity di workout, al consolidamento dei presidi per la prevenzione dei default, nonché a migliori performance di recupero, cui contribuiranno in modo positivo le garanzie statali a copertura di una quota importante delle esposizioni ad oggi in portafoglio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA