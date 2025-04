In un periodo di generalizzati aumenti – tra i costi dell’energia in rapida risalita dopo la fini della crisi del gas russo e i dazi di Donald Trump pronti ad abbattersi sulle imprese italiane – una nuova scure potrebbe abbattersi sul nostro bel paese con i rincari delle commissioni sui pagamenti tramite Bancomat pronti a partire poco più di tre mesi: a comunicarlo è stata la stessa società che fino a qualche mese fa offriva un servizio praticamente a costo zero e che ha visto il prepotente ingresso del fondo FSI all’interno del board; al punto che oggi si tratta del principale azionista di Bancomat con il 44% delle quote nettamente superiori a quelle detenute da Intesa Sanpaolo e Unicredit.

Facendo prima di tutto un passo indietro, è bene ricordare che il circuito Bancomat rappresenta la risposta italiana ai più blasonati e diffusi circuiti americani Visa e Mastercard offrendo ad esercenti ed acquirenti la possibilità di pagare tramite carte di debito su determinati POS abilitati (oltre che ovviamente di prelevare negli sportelli bancari): in questo momento le commissioni sui pagamenti sono in media dello 0,7% – con minimi attorno allo 0,2% – rispetto al valore del bene acquistato o venduto, nettamente inferiori all’1,2% che colpisce le carte di credito sui circuiti americani.

Bancomat, a luglio scattano i rincari sulle commissioni: a quanto ammonteranno e cosa cambierà per i consumatori

Tornando a noi e al presente, con l’ingresso di FSI all’interno di Bancomat, la società sta attraversando una vera e propria trasformazione del suo modello industriale che la renderà una vera e propria impresa con l’obiettivo di espandere all’estero i suoi servizi e di ammodernare l’intera rete dei pagamenti digitali: trasformazione che – naturalmente – prevede dei costi, attualmente insostenibili con un modello di business che pur non essendo in perdita non lascia neppure grandi spazi di profitto.

Da qui – dunque – l’idea di aumentare per la prima volta in due anni le commissioni sui pagamenti tramite il circuito Bancomat: l’effettivo valore complessivo resterà inferiore a quell’1,2% dei circuiti internazionali e la novità più importante è che sarà proporzionale al valore del bene oggetto dello scambio; mentre la buona notizia è che il rincaro non dovrebbe colpire il consumatore finale ma solamente gli intermediari (come per esempio le banche), fermo restando – comunque – che questi ultimi potrebbero decidere di farli ricadere proprio sugli esercenti per contenere i costi e che alla fine a pagarne il prezzo saranno – naturalmente – i consumatori.