Bancomat non funziona in Italia/ 30 Minuti blackout: cos’è successo alle carte?

Il bancomat non funziona in Italia: problemi per i clienti di Unicredit, Intesa e Poste

Nella giornata di oggi, venerdì 15 aprile 2022, il bancomat non funziona in Italia: in molti hanno provato a pagare online o tramite POS presso i centri commerciali e negozi. Anche gli esercenti hanno riferito di aver avuto lo stesso problema con tantissimi clienti.

Cos'è il Metaverso?/ Facebook, come entrare nella dimensione virtuale e cosa richiede

Il problema effettivamente, sembrerebbe interessare tutti i clienti di Unicredit, Intesa Sanpaolo e Poste Italiane. Nessuna difficoltà durante il prelievo, soltanto i pagamenti offline ed online. Le singole società hanno comunicato di essere consci della problematica e di star provvedendo a risolvere il problema.

Il bancomat non funziona in Italia: Nexi si dichiara “colpevole”

Tantissime segnalazioni relativamente a dei malfunzionamenti del bancomat e delle carte di credito dei circuiti Poste Italiane, Intese Sanpaolo e Unicredit. Il problema sarebbe stato a causa di un errore tecnico della piattaforma di Nexi, le cui indiscrezioni sosterrebbero «di non aver ricevuto nessun attacco hacker o conflitti esterni alla piattaforma».

HBENCHMARK/ Il turismo veneto punta sulla "casa" innovativa dell'ospitalità

Per rimanere aggiornati sulla vicenda basterebbe osservare le segnalazioni degli utenti Poste Italiane su Downdetector. A partire dalle 0re 11:45 del venerdì 15 aprile, i pagamenti tramite POS sarebbero stati interrotti per circa mezz’ora.

Sulla piattaforma di Downdetector però, molti utenti a distanza di ore, continuano a lamentare dei problemi di pagamento e in alcuni casi anche di transazioni online. Non sappiamo al momento, se si tratta soltanto di una coincidenza rispetto a quanto accaduto nelle mattinate, oppure ci sarebbero difficoltà più grandi del previsto.

Bancomat non funziona in Italia: tantissimi disagi in solamente mezz’ora di disservizio

Un portavoce del Gruppo Nexi avrebbe spiegato all’Agenzia Giornalistica Italiana, che il problema che il bancomat in Italia non funziona effettivamente è derivato da un bug tecnico – ancora da definire nei dettagli – dovuto solo ed esclusivamente all’infrastruttura digitale della società italiana di riferimento.

Elon Musk vuole Twitter/ Propone 43 miliardi per comprarlo: dipendenti preoccupati

Al contrario di quanti molti utenti avrebbero pensato, Nexi ha confermato più volte che non ci sarebbe stato nessun attacco hacker e per tranquillizzare i clienti che hanno cercato di pagare con la carta di credito o debito, la società ha riferito: «nessuno ha violato la nostra infrastruttura, si è trattato di un problema tecnico interno, risolto in mezz’ora».

30 Minuti che però, in vista soprattutto delle festività pasquali sono stati praticamente fatali. Tantissimi disagi avvenuti tramite i racconti della gente sui social network: chi non ha potuto completare la spesa per il pranzo di Pasqua, chi è rimasto fermo fuori città per non aver fatto carburante e chi ha dovuto perder tempo in cerca di un bancomat per il prelievo.

Gli italiani sono sempre più propensi al pagamento digitale, rinunciando di fatto all’uso dei contanti. D’altronde gli esercenti che non hanno a disposizione un POS, sono a rischio sanzione in quanto «strumento obbligatorio dettato dal Decreto Legge».











© RIPRODUZIONE RISERVATA