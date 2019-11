Bancomat, Pos e carta di credito non funzionano/ Impossibile prelevare e pagare

Bancomat, Pos e carta di credito non funzionano: disagi in tutta Italia. Nelle ultime ore di oggi, sabato 9 novembre 2019, sono stati registrati in molte zone del Paese disservizi di ogni tipo: impossibile prelevare e pagare, non è chiara la natura del problema e per il momento non sono state fornite indicazioni degne di nota dagli istituti di credito. Tra i primi a comunicare problematiche il Banco Bpm: «A causa di interventi tecnici le funzione relative a carte di pagamento non sono disponibili». Su Twitter è scattato il classico tam tam, con segnalazioni da diverse parti di Italia: secondo le prime informazioni a disposizioni, non è possibile effettuare prelievi con Bancomat e carte di credito dagli sportelli di tutti gli istituti. Ma non solo: i pagamenti vengono respinti ai Pos degli esercizi commerciali. Da escludere, dunque, che si tratti di un problema ad personam: il malfunzionamento è generale e sono attesi aggiornamenti a stretto giro di posta.

BANCOMAT, POS E CARTE DI CREDITO NON FUNZIONANO IN TUTTA ITALIA

Come dicevamo, è in corso una pioggia di segnalazioni su Twitter: c’è chi lamenta difficoltà a prelevare e chi, invece, non è riuscito a effettuare pagamenti con Bancomat o carta di credito. Problemi a saldare conti in supermercati, negozi o ristoranti/pizzerie. Un utente Twitter ha reso noto che la sua banca di riferimento gli ha comunicato un disservizio per«mancanza di collegamento». Non mancano le polemiche dal punto di vista politico: diversi utenti hanno ironizzato sulla volontà del Governo giallorosso di diminuire l’uso del contante in favore di Bancomat e carte di credito. In una situazione come questa, infatti, i contanti diventano “fondamentali” per poter acquistare beni di necessità immediata o per poter uscire fuori a pranzo/cena. Attese novità nel corso delle prossime ore sul malfunzionamento che ha abbracciato tutto lo Stivale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA