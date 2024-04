Banconote in faccia alla docente per umiliarla/ Il video su TikTok: “Sono più del tuo stipendio”

Su TikTok è diventato virale un video condiviso da un certo wetakerisk1 nel quale un ragazzo (il proprietario del profilo in questione) sventola una grande quantità di banconote in faccia ad una sua docente con l’intento di umiliarla mostrandole “il suo stipendio”. Un video che ha fatto immediatamente il giro del web, condiviso e ricondiviso, ma soprattutto aspramente criticato dalla maggioranza degli utenti, che condannano la presa in giro nei confronti della docente. Dietro al profilo TikTok del ragazzo che mostra le banconote alla docente, tuttavia, sembra nascondersi una qualche operazione di marketing, forse promozionale di un qualche schema piramidale o di una compagnia multi level marketing.

Auguri Buona Pasquetta 2024/ Frasi ironiche e divertenti: "E' come Santo Stefano, serve a..."

Il video virale su TikTok: “Smettila di mandarmi fuori dalla classe”

Insomma, seppur sembri che dietro al profilo TikTok che ha condiviso il video in questione si nasconda una qualche situazione poco chiara (sono infatti decine e decine le clip simili, con numerose banconote in vista quasi sempre a scuola, oltre alla scritta “500$ gratis” con link annesso presente nella descrizione del profilo), il video attualmente conta più di 500 milioni di visualizzazioni, oltre a 6mila commenti e condivisioni, quasi tutti di critiche. Il ragazzo, che sembra avere una 15ina di anni, mostra alla docente le banconote, mentre lei sembra intenta a rimproverarlo o ad iniziare la lezione, sottolineando che “mostro alla prof il suo stipendio perché continua a buttarmi fuori dalla classe”.

Blitz Ultima Generazione a Pasqua: 17enne ferma messa a Padova/ Video choc: “dobbiamo lottare e disobbedire”

L’allusione alla stipendio è ovviamente legata al fatto che le tasse che i genitori dello studente in questione versano alla scuola servono proprio ad assolvere ai vari costi amministrativi. Nonostante l’intento del video TikTok del ragazzo che sventola tutte quelle banconote in faccia alla sua docente fosse chiaramente denigratorio, sembra che i follower del ragazzo non abbiano apprezzato. Molti si schierano dalla parte della docente e, in generale, della categoria degli insegnanti, sottolineando che le retribuzioni sono una delle sfide più importanti per l’istruzione. Molti altri, invece, trovano il tutto ridicolo, sottolineando come le banconote sembrino essere tutte da 1 dollaro se non, addirittura, finte.

IMMAGINI BUONA PASQUETTA 2024/ Foto, video e gif: uova colorate, pulcini, maxi grigliate e fiori













© RIPRODUZIONE RISERVATA